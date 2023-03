O mercado de criptomoedas está tendo um excelente começo de ano. Os preços da maioria das criptomoedas melhoraram nos últimos meses, com o Bitcoin atingindo uma alta de US$ 28.400 no início desta semana, pela primeira vez desde junho de 2022.

Moedas específicas de nicho, como a WOO Network, não ficam de fora, pois aumentaram mais de 40% desde o início do ano. O desempenho positivo contínuo do mercado viu um período de estabilidade para moedas como a WOO, já que tem sido negociada em torno da região de $ 0,20 nas últimas semanas.

Por outro lado, temos tokens como a AltSignals que já estão tendo um bom desempenho em sua pré-venda e devem atingir novos recordes antes do final do ano.

Os tokens WOO e ASI da AltSignal são tokens focados em nichos, pois fornecem serviços aos traders no espaço das criptomoedas. À medida que o mercado cripto registra mais crescimento, seria interessante olhar para os dois projetos e ver o que o resto do ano reserva para eles.

Vale a pena comprar AltSignals?

AltSignals é uma plataforma que oferece sinais para criptomoedas, futuros de Binance e Forex. Além disso, a plataforma também oferece CFD e sinais tradicionais do mercado de ações.

A AltSignals existe desde 2017, por isso resistiu ao teste do tempo. Uma de suas características mais interessantes é que ela foi construído por traders. Isso significa que a solução visa os pontos problemáticos dos traders e procura resolvê-los.

A AltSignals está atualmente implementando uma pilha de IA projetada para aproveitar o aprendizado de máquina, modelagem preditiva e processamento de linguagem natural (NLP) para melhorar o volume e a precisão dos sinais fornecidos. Isso será chamado de ActualizeAI.

A ActualizeAI está preparada para fornecer aos traders uma capacidade de negociação totalmente automatizada e 24 horas por dia, 7 dias por semana, usando essas tecnologias avançadas para aumentar a precisão, as entradas de negociação, um gerenciamento de risco mais definido e confluências mais claras.

ASI é o token nativo da plataforma AltSignals, alimentando várias atividades dentro do ecossistema. O token ASI foi projetado para servir como uma chave de associação para o AltSignals AI Ecosystem. Os traders obteriam acesso ao ecossistema mantendo tokens $ASI em suas próprias carteiras, o que significa que tem utilidade na vida real.

Manter os tokens ASI também ajudaria a AltSignals a criar várias ferramentas e insights exclusivos para o ecossistema de IA.

Os objetivos claros e precisos listados pela AltSignals a tornam um projeto valioso, especialmente para traders dentro dos ecossistemas de criptomoedas e mercados financeiros tradicionais.

A AltSignals vendeu até agora mais de 36% de seus tokens de pré-venda e pretende arrecadar outros US$ 300.000. Isso significa que os investidores ainda têm a oportunidade de aproveitar um preço baixo, embora o mercado de criptomoedas esteja mostrando os primeiros sinais de uma alta, então a hora de agir é agora. Se você quiser saber mais sobre a pré-venda do AltSignals, visite o site deles.

Vale a pena comprar a Woo Network?

A Woo Network é um projeto único no espaço das criptomoedas. A rede conecta traders, exchanges, instituições e plataformas DeFi com acesso democratizado à liquidez e execução de negociações a custo menor ou zero.

O token WOO é o token nativo do ecossistema e é usado nos produtos CeFi e DeFi da rede para descontos de staking e taxas.

No momento, a Woo Network oferece uma ampla gama de produtos e serviços úteis para investidores de varejo, investidores institucionais, finanças centralizadas e entidades financeiras descentralizadas.

O WOO X é seu principal produto e é uma plataforma de negociação com taxa zero que oferece aos traders profissionais e institucionais a melhor liquidez e execução da categoria.

Apesar do mercado em baixa, a Woo Network fez algumas parcerias estratégicas. No início deste ano, a Woo Network alavancou sua aprovação de registro VASP na Polônia para expandir sua presença na Europa. O projeto também fez parceria com Klaytn e KTG no início deste ano.

Semelhante a AltSignals, a Woo Network tem um caso de uso na vida real e é claro que a demanda só aumentará nos próximos anos, especialmente se o momento atual no mercado de criptografia puder se sustentar.

Previsão de preços da WOO em 2023

Atualmente, a WOO está sendo negociada a $ 0,2054, uma queda de mais de 90% em relação à alta histórica de $ 2,48 alcançada em novembro de 2021. No entanto, a perspectiva do token foi positiva após o desempenho geral de baixa em 2022.

Espera-se que o token nativo atinja uma alta de $ 0,299 até o final do ano, um retorno modesto de aproximadamente 60% em 2023. No longo prazo, espera-se que o WOO quebre a barreira de $ 1 até 2027.

Previsão de preços da AltSignals em 2023

O mercado mais amplo de criptomoedas está se recuperando do desempenho pessimista do ano passado, e as perspectivas deste ano para a WOO e outras altcoins são positivas.

Espera-se que a pré-venda da AltSignals seja encerrada em breve e, com o token agora sendo negociado a US$ 0,012, é razoável supor que ele pode subir ainda mais quando estiver disponível ao público em uma ou mais exchanges importantes. A ASI pode estar de olho em um novo recorde histórico antes do final do ano.

Com a melhoria das condições do mercado, a ASI pode atingir a máxima histórica de US$ 0,50 antes do final de 2023.

AltSignals é uma compra melhor do que Woo?

O mercado mais amplo de criptomoedas tem tido um bom desempenho até agora este ano. Junte isso ao lançamento do ActualizeAI pela AltSignal, e o token ASI pode estar a caminho de um novo recorde histórico nos próximos meses.

Para investidores que buscam aproveitar o crescimento do mercado e registrar excelentes lucros, o ASI pode ser um dos tokens a serem considerados. O ASI pode fornecer um retorno muito melhor para os investidores nos próximos meses em comparação com o WOO.

Prevê-se que o WOO se mova menos de 50% entre agora e o final do ano. Enquanto isso, o ASI ainda está em fase de pré-venda e está sendo negociado a US$ 0,012. O token pode subir para US$ 0,50 antes do final do ano, agregando mais valor aos investidores do que o WOO.