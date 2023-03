No passado, só o conhecíamos como o espaço das criptomoedas. No entanto, o ecossistema registrou um crescimento maciço nos últimos anos e agora é conhecido como ecossistema web3.

Web3 é um termo expansivo que inclui vários segmentos, incluindo gamefi, DeFi, metaverse, meme coins e vários outros.

O Metacade surgiu como um dos projetos mais promissores da web3. No entanto, devido aos milhares de projetos web3 atualmente disponíveis, é difícil para os investidores acompanhar todos eles.

Este artigo analisa o Metacade e por que ele se tornou um projeto empolgante para investidores da web3. O ecossistema web3 viu alguns projetos empolgantes nos últimos anos, incluindo Decentraland, Axie Infinity e The Sandbox. Metacade pode se tornar um desses projetos. Continue lendo para descobrir o que o Metacade tem a oferecer aos investidores.

O Metacade oferece uma grande oportunidade de investimento?

De acordo com uma pesquisa recente da Grandview, o setor de jogos atualmente vale cerca de US$ 195 bilhões e espera-se que se expanda a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 12,9% entre 2023 e 2030.

Isso significa que o ecossistema de jogos deve valer mais de US$ 500 bilhões nos próximos sete anos.

O GameFi está rapidamente se tornando um aspecto importante do ecossistema web3, com alguns dos principais desenvolvedores de jogos alavancando a tecnologia blockchain e as criptomoedas para alcançar mais pessoas.

Decentraland, ApeCoin e Axie Infinity são alguns dos projetos de jogos que registraram grande crescimento durante o último ciclo de alta. Os especialistas do mercado estão otimistas de que um novo ciclo de alta pode estar em breve, e os preços dos criptoativos podem atingir novos recordes em 2023 e 2024.

Como um dos projetos de jogos “play-to-earn” mais inovadores, o Metacade pode ser um dos projetos a serem observados no próximo ciclo de alta. Como um projeto focado na comunidade, o Metacade está lançando alguns recursos inovadores e um pacote com tudo incluído para diversão e recompensas, um movimento que pode torná-lo ainda mais benéfico para os usuários. Assim, acaba por contribuir para a valorização do MCADE a médio e longo prazo.

O Metacade atingirá US$ 0,5 até 2024?

MCADE, o token nativo do ecossistema Metacade, está atualmente em fase de pré-venda. O token está sendo vendido a US$ 0,02, com mais de 89% dos tokens já vendidos.

Uma olhada na venda de tokens mostra que há uma grande demanda pelo MCADE, já que o Metacade arrecadou mais de US$ 16 milhões até agora.

Semelhante a vários projetos no ecossistema web3 como Solana (preço de pré-venda de $ 0,22) e Axie Infinity (preço de pré-venda de $ 0,1), o MCADE pode ver um grande aumento no preço assim que o estágio de pré-venda terminar e o token ficar disponível em uma ou mais exchanges de criptomoedas importantes.

O aumento da demanda, juntamente com o ciclo de alta previsto, pode levar o Metacade a subir em direção ao nível psicológico de $ 0,50 no próximo ano. A recuperação do MCADE dependeria das iniciativas do projeto nos próximos meses e das condições fundamentais gerais do mercado mais amplo de criptomoedas.

O que é Metacade?

Metacade é uma plataforma de jogos orientada para a comunidade que é alimentada pelo blockchain Ethereum. O projeto pretende revolucionar o ecossistema “play-to-earn”, permitindo que os usuários desfrutem de novas experiências na web3.

Em seu whitepaper, a equipe descreve o Metacade como a plataforma web3 definitiva projetada para capacitar os usuários a jogar, conectar, construir e ganhar sem problemas. A equipe pretende fazer a transição do Metacade para uma organização autônoma descentralizada (DAO) até 2024, concedendo aos detentores do MCADE e aos usuários o controle de governança do ecossistema. Os detentores e usuários de tokens desempenhariam um papel crucial no crescimento do ecossistema por meio da votação de governança.

Como funciona o Metacade?

O que torna o Metacade um projeto interessante é que, ao contrário de alguns de seus concorrentes, o Metacade não é apenas um jogo de “play-to-earn”. Metacade é uma plataforma de jogos que abriga uma ampla variedade de usuários e jogos no estilo arcade. A presença de torneios e competições P2E torna o Metacade uma plataforma interessante, pois os usuários têm a oportunidade de ganhar tokens MCADE por meio desses eventos.

Além de ganhar dinheiro jogando no Metacade, a equipe integrou outras maneiras de os jogadores ganharem dinheiro. Jogadores e detentores de tokens podem realizar o staking de seus tokens MCADE, permitindo que ganhem mais dinheiro por participar da governança do ecossistema.

Enquanto alguns projetos P2E se concentram apenas no aspecto do jogo, a Metacade está trabalhando para construir uma plataforma que garanta que os usuários desfrutem de uma experiência web3 completa.

A criptomoeda é um bom investimento a longo prazo?

Para determinar se as criptomoedas são bons investimentos de longo prazo, você precisará observar o desempenho do setor na última década. O Bitcoin subiu de um recorde anterior de US$ 19.000 em 2017 para atingir um novo recorde de US$ 69.000 em 2021.

O mercado passa por ciclos de alta e baixa. Durante os ciclos de baixa, os preços dos criptoativos caem 50% ou mais. No entanto, eles se recuperam durante os ciclos de alta para atingir novos máximos de todos os tempos.

Na última década, o desempenho das criptomoedas foi positivo em geral. A indústria passou de um valor de mercado de menos de US$ 1 bilhão para atualmente estar acima de US$ 1 trilhão.

Os tokens game-fi são um bom investimento a longo prazo?

O GameFi tornou-se parte integrante do ecossistema web3, com o modelo P2E atraindo mais jogadores para entrar na indústria. AXS, o token nativo do ecossistema Axie Infinity, é um dos tokens GameFi mais usados.

Sua utilidade cresceu enormemente nos últimos anos e gerou um retorno sobre o investimento (ROI) de 8.000% para os investidores. Este exemplo mostra o nível de crescimento que os tokens GameFi podem atingir

Vale a pena comprar o Metacade?

O Metacade pode ser um excelente investimento para investidores, graças à infinidade de recursos e atividades alinhadas pela equipe. Em seu whitepaper, a equipe disse que está construindo uma plataforma GameFi expansiva e implementaria uma abordagem única de tokennomics.

A pré-venda do MCADE está atualmente em seu sexto estágio e está esgotando rapidamente, indicando que há demanda pelo token. O desempenho do MCADE a médio e longo prazo dependeria das inovações lançadas pelo Metacade após a fase de pré-venda e das condições fundamentais do mercado mais amplo de criptomoedas.

No geral, o MCADE pode provar ser um investimento valioso graças ao lançamento proposto dos recursos Play2Earn, Create2Earn e Work2Earn e uma DAO Governance no próximo ano.