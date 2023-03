O ecossistema GameFi se tornou um dos mais importantes no espaço das criptomoedas. Juntamente com o DeFi e o Metaverse, os projetos GameFi cresceram em popularidade.

Axie Infinity e ApeCoin são alguns dos tokens mais populares no espaço GameFi. Com milhares de jogadores, esses projetos são líderes no ecossistema GameFi e cada um tem um valor de mercado de milhões de dólares.

O Metacade pode ser o próximo projeto neste ecossistema a estabelecer novos recordes. O projeto parece promissor e pode oferecer excelentes retornos aos investidores nos próximos anos.

Vejamos os três projetos e vejamos como seus tokens poderiam se comportar a curto e médio prazo.

Previsão de preço do Metacade em 2025

Metacade é um projeto de jogo emocionante que ainda está em fase de pré-venda. O projeto conseguiu arrecadar mais de US$ 14 milhões até agora na fase de pré-venda, com uma meta de US$ 16 milhões.

Ao vender mais de 90% de seus tokens alocados durante a fase de pré-venda, o Metacade mostra que tem tração e pode atrair mais investidores após o lançamento. MCADE, o token nativo do ecossistema Metacade, está sendo negociado a US$ 0,02 na pré-venda.

Espera-se que o mercado altista retorne em 2023 ou 2024, e as condições fundamentais do mercado mais amplo podem elevar o preço do MCADE no médio prazo. Se isso acontecer, o MCADE poderá atingir o nível de US$ 1 até 2025.

Como um projeto focado na comunidade, o Metacade está lançando alguns recursos inovadores. Esses recursos podem ajudar a aumentar o preço do MCADE no curto e médio prazo.

A longo prazo, o MCADE pode atingir a marca de US$ 2 ou mais até 2030. De acordo com uma pesquisa recente da Grandview, o setor global de jogos vale atualmente cerca de US$ 195 bilhões e espera-se que cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 12,9%. entre 2023 a 2030.

O crescimento esperado pode fazer com que o setor GameFi se torne uma grande parte do ecossistema web3, e projetos como Metacade, Axie Infinity e ApeCoin podem liderar o caminho.

Quando o Metacade pode atingir $ 0,50?

O MCADE pode atingir a marca de $ 0,50 em 2024, dependendo de alguns fatores. O primeiro fator importante que pode aumentar as chances do MCADE de atingir US$ 0,50 é se a equipe de desenvolvimento continuar implementando com sucesso seus recursos que são adotados pelos usuários.

Outro fator que pode ajudar o MCADE a atingir esse marco é o estado geral do mercado. O mercado de baixa está em jogo nos últimos dois anos, mas os participantes do mercado esperam uma alta em breve. Se isso acontecer, o MCADE pode chegar a US$ 0,5 no médio prazo.

Vale a pena comprar Metacade?

Para investidores interessados no ecossistema GameFi, o Metacade pode ser um excelente investimento. Os inúmeros recursos e atividades alinhados pela equipe Metacade podem ter um impacto positivo no ecossistema.

Atualmente em fase de pré-venda, o MCADE está sendo vendido por US$ 0,02 e pode subir ainda mais quando o token for listado nas exchanges centralizadas e descentralizadas nos próximos meses. O lançamento proposto dos recursos Play2Earn, Create2Earn e Work2Earn e uma DAO Governance em 2024 podem aumentar a taxa de adoção do projeto nos próximos meses e anos.

Previsão de preços do Axie Infinity em 2025

Axie Infinity é um dos principais projetos GameFi do mundo e tem milhares de jogadores. AXS, o token nativo do ecossistema Axie Infinity, está sendo negociado atualmente a US$ 8,46, uma queda de 94% em relação ao recorde histórico de US$ 165 alcançado em novembro de 2021.

Espera-se que o AXS atinja a marca de $ 26 até 2025, representando um aumento de mais de 200% nos próximos dois anos.

Os touros estão no controle do mercado, com o preço do AXS subindo cerca de 40% desde o início do ano. No curto prazo, o preço do AXS pode subir mais. No entanto, seu desempenho depende da natureza fundamental do mercado mais amplo de criptomoedas.

Com o bom desempenho do Bitcoin nas últimas semanas, as altcoins também estão se recuperando.

Axie Infinity pode ser um bom investimento para os investidores do GameFi. No entanto, os investidores precisariam ser pacientes com o Axie Infinity, pois as projeções mostram que o AXS pode não atingir sua máxima histórica tão cedo.

Independentemente disso, Axie Infinity é um bom projeto GameFi e tem milhares de jogadores globalmente.

Previsão de preço da ApeCoin em 2025

Semelhante ao Axie Infinity, a ApeCoin foi atingida pelo mercado de baixa em andamento. O preço da ApeCoin caiu 89% em relação à alta histórica de US$ 39,40 registrada em março de 2022.

A ApeCoin está sendo negociada atualmente a $ 4,10 por moeda e deve chegar a $ 17,50 até o final de 2025, representando um aumento de mais de 300% nos próximos dois anos. No entanto, ainda estaria 50% abaixo da alta histórica de US$ 39 registrada no ano passado.

A ApeCoin viu seu preço permanecer praticamente o mesmo desde o início do ano, apesar da recente recuperação do Bitcoin e Ethereum. A ApeCoin começou o ano sendo negociada a US$ 3,64 e agora está sendo negociada a US$ 4,10.

No entanto, com os touros atualmente no controle do mercado mais amplo, a ApeCoin pode subir mais no curto prazo.

A ApeCoin pode representar um investimento decente para os investidores da GameFi. A projeção de 300% nos próximos dois anos é atraente, mas o token permaneceria 50% abaixo de sua máxima histórica.

Espera-se que o ecossistema GameFi registre crescimento nos próximos anos, e a ApeCoin pode ser uma das vencedoras se isso acontecer.

Por que Metacade é a melhor moeda das três

Das três moedas analisadas neste post, o Metacade poderia dar aos investidores mais retorno sobre seus investimentos no curto e médio prazo. O MCADE ainda está sendo vendido a um preço de desconto de US$ 0,02, e o token pode atingir a marca de US$ 0,50 no próximo ano, representando um enorme ROI para os investidores.

ApeCoin e Axie Infinity também devem subir mais nos próximos dois anos, mas podem não entregar o mesmo nível de ROI do Metacade.

Além disso, o Metacade lançaria alguns recursos excelentes e um pacote completo para diversão e recompensas que poderiam torná-lo um projeto atraente para os jogadores.