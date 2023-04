O preço do Dogecoin aumentou mais de 15% na segunda-feira, depois que o icônico símbolo Shiba Inu assumiu o controle do desatualizado pássaro azul no topo do Twitter, mas apenas para usuários de desktop. O preço do Dogecoin quebrou brevemente acima do nível de $ 0,10 antes de devolver alguns de seus ganhos.

Dogecoin agora vive no Twitter

O proprietário do Twitter, Elon Musk, twittou anteriormente que seria “sickkk” se ele adquirisse o Twitter e mudasse o antigo logotipo do pássaro para um dos cachorros Shiba Inu. A mudança ocorreu na segunda-feira, embora a comunidade criptográfica e de mídia social tenha percebido rapidamente.

Claro, não há nenhuma razão fundamental para o Dogecoin subir. Mas a mudança do logotipo é motivo suficiente para a moeda de meme se recuperar.

Preço-alvo do Dogecoin

O popular especialista em criptografia MMCrypto comentou que “apenas por diversão” o Dogecoin tem um caminho para negociar acima de $ 0,20. Ele reconhece que negociar Dogecoin é divertido, mas nada que os investidores devam levar muito a sério. Sugiro que você assista ao vídeo completo abaixo se estiver realmente interessado em comprar Dogecoin.

MMCrypto está realmente certo. Dogecoin pode dobrar a partir daqui e atingir seu preço-alvo ou pode facilmente cair. Lembre-se de que Musk, apenas alguns dias atrás, solicitou que um juiz dos EUA rejeitasse um processo de $ 258 bilhões relacionado a acusações de que ele dirigia um esquema para aumentar o preço do Dogecoin.

Enquanto isso, podemos aproveitar a infinidade de memes que o Twitter e as comunidades criptográficas estão compartilhando.

Aqui estão alguns dos meus favoritos.

