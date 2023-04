A plataforma de jogos Metacade (MCADE) concluiu sua pré-venda, abrindo caminho para o próximo marco – a listagem nas principais exchanges.

Para colocar em perspectiva, a listagem do token de arcade de jogos começa esta semana. No dia 6 de abril, espera-se que o token esteja disponível na Uniswap. Para a semana que termina em 16 de abril, o token será listado no Bitmart e depois no MEXC para a semana que termina em 30 de abril. A listagem antecipada ocorre em meio à crescente demanda por jogos, apesar de um inverno cripto prolongado.

Gaming cresceu 59% em 2022, com enorme potencial pela frente

Os jogos na Web3 e os projetos metaversos geraram US$ 7,6 bilhões em 2022, um aumento de 59% em relação a 2021. Isso está de acordo com um novo relatório de mercado, “Blockchain Gaming”, que estima que o setor crescerá para US$ 70 bilhões até 2030.

O relatório de jogos blockchain destaca os principais gatilhos de adoção para jogos web3 como o alcance mais amplo, a infraestrutura blockchain e um sistema de incentivos. Transações on-chain transparentes também criam uma reputação para jogos baseados em blockchain, facilitando a adoção.

Essencialmente, a taxa de crescimento em 2022 destaca que o jogo desafiou um mercado em baixa para crescer, tornando-o um dos setores prováveis a experimentar grandes fluxos de dinheiro na próxima década. Mas o que projetos de jogos como o Metacade precisam para aproveitar a oportunidade de US$ 70 bilhões?

Jogos da Web3 devem priorizar a qualidade – Especialistas

Embora a oportunidade de jogos na web3 seja enorme e amplamente inexplorada, os especialistas acreditam que a qualidade será a chave para projetos bem-sucedidos. Aqui, eles falam sobre a diversão e a sustentabilidade dos jogos.

Os entusiastas de jogos querem jogos agradáveis e divertidos com economia no jogo, de acordo com especialistas. Consequentemente, os analistas apontam para o foco crescente nos títulos AAA, que estão substituindo os jogos hipercasuais. Por jogos hipercasuais, quero dizer aqueles com mecânica de jogo simples. Em vez disso, os entusiastas de jogos da web3 são grandes jogadores que procuram diversão e resultados extras. Por esse motivo, os analistas projetam jogos de arcade para impulsionar os jogos de blockchain naa web3 de próxima geração.

Tomando o exemplo do Metacade, o projeto vem ganhando as manchetes por ser um dos mais avançados jogos de “play-to-earn”. Ele oferece uma empolgante biblioteca de títulos e economia de gamefi. Os jogadores simplesmente ganham para se divertir. O whitepaper do projeto descreve modelos de recompensa como Creat2Earn, Work2Earn, Compete2Earn, participação em sorteios e staking, tornando o Metacade uma plataforma de jogos exclusiva.

Da mesma forma, a sustentabilidade é uma marca registrada das plataformas de jogos do futuro. Especialistas dizem que as plataformas que irão florescer serão centradas na comunidade, com os jogadores tendo participação acionária. O Metacade tem as características de um projeto sustentável. Em sua plataforma, entusiastas e jogadores da web3 podem colaborar e construir relacionamentos emocionantes. De fato, o projeto visa um status de DAO Governance no segundo trimestre de 2024.

Além disso, o Metacade é sustentável e funcionará sozinho sem sobrecarregar seus usuários. Os modelos de receita de publicidade, lista de empregos e plataforma de lançamento para outros projetos permitem que a plataforma seja autossustentável.

Posição do Metacade nos jogos da web3

Metacade vem no momento certo quando os jogos web3 estão ganhando terreno. Isso significa que ele tem a vantagem de ser o primeiro a ser notado e adotado antecipadamente. Plataformas de jogos da Web3 como Axie Infinity, The Sandbox e The Other tiveram sucesso por serem os primeiros participantes.

Uma nova plataforma como o Metacade poderia desfrutar de benefícios semelhantes, com um toque adicional de benefícios para os usuários. Como tal, pode ser uma questão de tempo até que o MCADE se posicione no setor de jogos da web3 com sua economia superior no jogo. Como vimos na pré-venda bem-sucedida, o MCADE apenas arranhou a superfície. Há mais o que esperar quando chegar às principais exchanges.

Metacade é uma boa oportunidade de investimento?

Projetos de jogos são bons investimentos em geral, dada a demanda projetada. No entanto, os investidores que procuram projetos de qualidade com potencial para revolucionar os jogos devem selecionar aqueles com um roteiro claro para a sustentabilidade. Já vimos isso em 2022 quando projetos com modelos econômicos insustentáveis quebraram.

O projeto Metacade tem uma base sólida, com um roteiro claro de como a equipe atingirá as metas e capacitará a comunidade. Essa deve ser a primeira indicação de que essa pode ser uma boa oportunidade de investimento. Da mesma forma, seu token nativo, MCADE, só começará a ser comercializado no final deste mês. Isso significa que o preço do token ainda está baixo e pode abrir perto dos níveis de pré-venda. A compra antecipada permite que os investidores ganhem com a valorização do valor antes que o preço dispare.