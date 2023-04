O Metacade atingirá $ 0,05 após a listagem na Uniswap?

A fase de pré-venda do Metacade finalmente terminou e a criptomoeda já está disponível para o público em geral. O Metacade conseguiu arrecadar mais de $ 16 milhões durante sua pré-venda, e a equipe de desenvolvimento usará os fundos para lançar alguns recursos e produtos dentro do ecossistema.

O MCADE foi listado na exchange Uniswap em 6 de abril e deve ser listado em mais duas exchanges antes do final do mês. Com listagens tão importantes, é interessante observar o potencial de preço do MCADE nas próximas semanas e meses.

O Metacade atingirá $ 0,05?

O MCADE foi listado na exchange descentralizada Uniswap em 6 de abril e estava sendo negociado a $ 0,01614 na época. Desde então, o MCADE subiu mais de 10% e agora está sendo negociado a US$ 0,01866.

A listagem no Uniswap teve um impacto positivo no MCADE nos últimos dias. O MCADE poderia ter como alvo a marca de $ 0,05 no curto prazo, pois o token logo seria listado em duas grandes exchanges centralizadas, Bitmart e MEXC.

A Bitmart é uma exchange de criptomoedas com sede em Cingapura e atualmente opera em mais de 180 países em todo o mundo. Seu alcance global significa que o MCADE logo estará disponível para mais usuários.

A MEXC é uma das 15 maiores exchanges de criptomoedas do mundo, com um volume de negócios acima de US$ 700 milhões. O MCADE será listado no Bitmart em 16 de abril e no MEXC em 30 de abril. A listagem do MCADE nessas duas exchanges pode impactar o preço do token e levá-lo a subir para o nível de US$ 0,05 no curto prazo.

O que é Metacade?

Metacade é uma plataforma de jogos hospedada pela rede Ethereum. Como um projeto voltado para a comunidade, o Metacade busca revolucionar o ecossistema P2E, garantindo que os usuários aproveitem o ecossistema da Web3.

Com a etapa de pré-venda encerrada, o Metacade se concentrará na realização de alguns dos objetivos mencionados em seu whitepaper. O Metacade quer se tornar a plataforma Web3 definitiva que capacitaria os usuários a jogar, conectar, construir e ganhar sem problemas.

A equipe de desenvolvimento também pretende fazer a transição do Metacade para uma organização autônoma descentralizada (DAO) até o próximo ano. Assim, entregando o controle da plataforma aos detentores do token MCADE.

Em termos de funcionamento do Metacade, o projeto busca ser mais do que apenas um jogo P2E. Metacade é uma plataforma que abriga vários jogadores e jogos no estilo arcade.

A equipe organizará torneios e competições P2E, concedendo aos usuários a oportunidade de ganhar tokens MCADE por meio desses eventos.

Embora os usuários possam ganhar dinheiro jogando jogos no Metacade, existem outras maneiras de ganhar dinheiro nas plataformas. Os detentores de tokens e jogadores podem apostar seus tokens MCADE e obter uma renda extra contribuindo para a governança da plataforma.

Previsão de preço do Metacade em 2023

Metacade está fora do estágio de pré-venda e promete alguns desenvolvimentos emocionantes nos próximos anos. A equipe arrecadou mais de US$ 16 milhões durante a fase de pré-venda e usará os fundos para lançar alguns recursos interessantes nos próximos meses.

Em sua fase de pré-venda, o MCADE estava sendo negociado a US$ 0,02. O token foi listado na exchange Uniswap em 6 de abril (negociado a US$ 0,01614) e agora está sendo negociado a US$ 0,01866.

O mercado criptográfico mais amplo está em fase de consolidação no momento, com o Bitcoin sendo negociado em torno de US$ 28 mil nas últimas semanas. O MCADE pode atingir o nível de $ 0,1 antes do final do ano se as condições fundamentais do mercado mais amplo continuarem a aumentar.

Além disso, o MCADE está definido para ser listado nas exchanges de criptomoedas Bitmart e MEXC em abril. O token também seria listado em outras exchanges de criptomoedas antes do final do ano, o que poderia elevar seu preço nos próximos meses.

O Metacade está lançando alguns recursos inovadores nos próximos meses. Esses recursos podem ajudar a aumentar o preço do MCADE no curto e médio prazo.

Devo investir no token MCADE agora?

Apesar da listagem no Uniswap, o MCADE ainda está sendo negociado na região de seu preço de pré-venda. O token pode ser um excelente investimento para os investidores a médio e longo prazo, graças aos inúmeros recursos e eventos alinhados pela equipe.

No curto prazo, o MCADE será listado nas exchanges de criptomoedas Bitmart e MEXC, permitindo que o token alcance milhares de investidores e traders em todo o mundo. O token também pode ser listado em outras exchanges de criptomoedas antes do final do ano.

Além disso, a equipe Metacade estará construindo uma plataforma GameFi expansiva e implementará uma abordagem única de tokennomics de acordo com os detalhes publicados em seu whitepaper.

À medida que o projeto Metacade continua a crescer, o MCADE pode ser uma excelente oportunidade para os investidores.