O preço da AltSignals até agora sugere um grande interesse em moedas de IA, com o próximo lançamento do projeto de sinais de negociação de um algoritmo alimentado por Inteligência Artificial impulsionando a pré-venda de seu token nativo.

De fato, o preço do Bitcoin ultrapassando a resistência para se situar acima de US$ 30.000 na segunda-feira, a primeira vez que a principal moeda quebrou a resistência em 10 meses, fez o mercado cripto movimentar-se.

Uma das moedas que estão surgindo hoje em meio à fuga do BTC é o Render Token (RNDR). E em outras partes do mercado criptográfico, a exuberância em torno do futuro da IA fez com que a pré-venda da AltSignals atingisse todo o seu potencial.

Aqui, analisamos a previsão de preço do AltSignals, à medida que o preço do Render salta em meio a grandes ganhos para moedas na indústria de IA criptográfica.

Previsão de preço da AltSignals enquanto Render salta 20%

Embora a visão de curto prazo sugira que as criptomoedas ainda não saíram completamente do mercado em baixa, 2023 já parece ter superado as turbulências de 2022. E isso se reflete nos ganhos massivos no período de janeiro a abril para todas as principais moedas, incluindo o Bitcoin, que está 96% acima do valor inicial do ano.

O preço do token de renderização também aumentou, com o valor do token subindo quase 20% nas últimas 24 horas e 60% de alta no mês passado. De acordo com dados da CoinGecko, o preço do RNDR está atualmente 82% abaixo de sua alta histórica de $ 8,78 alcançada em novembro de 2021. No entanto, o valor do token aumentou impressionantes 4.120% desde sua baixa de $ 0,036 em julho de 2020.

A oferta inicial de moedas do Render terminou em 12 de outubro de 2017, com o RNDR vendido a $ 0,25 por token durante a venda.

Olhando para AltSignals, o preço atual de pré-venda é $ 0,015 e subirá para $ 0,02274 no final da pré-venda. Do preço inicial de pré-venda de US$ 0,012, o valor do token ASI terá saltado quase 90%. Quando a plataforma movida a IA do projeto for lançada, uma explosão de preços pode levá-la a níveis vistos com o Render e outros projetos de IA de alta tendência.

O novo modelo de tokennomics do projeto, incluindo a liberação de oportunidades de recompensas usando ASI, também ajuda nas perspectivas de preços otimistas para o ASI.

O que é Render (RNDR) e o que ele oferece?

O RNDR do Render é um token de utilitário baseado em Ethereum que os desenvolvedores que buscam poder de computação adicional usam para pagar provedores que o distribuem por meio do sistema peer-to-peer da Render Network.

Aqueles com poder de GPU recebem os tokens RNDR enquanto os desenvolvedores podem aproveitar a computação extra para renderizar e transmitir animações, ambientes 3D e objetos.

Com o boom da inteligência artificial, a falta de computadores especializados com os quais os desenvolvedores de IA possam trabalhar atraiu a atenção para o Render. À medida que mais projetos buscam implantar seu próprio software com IA, explorar a rede de renderização P2P baseada em blockchain está se tornando cada vez mais atraente. Isso é particularmente interessante para o Render, apesar do domínio de gigantes da tecnologia como Microsoft, Google e Amazon Web Services (AWS).

Referindo-se a uma escassez de servidores relatada recentemente para desenvolvedores de IA nos provedores acima, o fundador e CEO do Render, Jules Urbach, twittou que “ o RNDR tem um suprimento massivo de poder de GPU de alta densidade para alimentar a inferência de IA ”.

O que é AltSignals?

AltSignals é um projeto que ganhou força desde 2017, com uma crescente comunidade de usuários aproveitando seus sinais de negociação para várias negociações de ativos. Isso inclui ações, criptomoedas, CFDs, futuros da Binance e forex.

O sistema AltAlgo da plataforma atualmente utiliza a tecnologia da máquina para escanear os mercados, com os traders recebendo alertas de sinal sobre possíveis ações de preços. A tecnologia ajuda a analisar várias estratégias e indicadores de negociação, reunindo um cenário ideal de compra ou venda para os traders.

Agora, a equipe AltSignals integrou inteligência artificial em sua tecnologia por meio do ActualizeAI.

Como o ActualizeAI mudará o setor comercial?

A pilha ActualizeAI, que será lançada em breve com um ASI de token nativo, incorpora aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para oferecer um modelo preditivo para seus sinais. Como seria de esperar, o resultado dessa integração deve ser níveis de sinais altamente precisos para os traders.

A AltSignals diz em seu site que o ActualizeAI aproveitou a IA para prever a ação do preço de vários ativos, com níveis muito altos de precisão. Com os traders prontos para se beneficiar dos sinais sobre possíveis pontos de entrada, é provável que a demanda da comunidade por ASI exploda. Isso, por sua vez, fará com que mais pessoas procurem oportunidades para comprar criptomoedas, alimentando uma maior adoção da classe de ativos.

Qual é o benefício de manter o ASI?

A ASI dará aos traders acesso ao recurso ActualizeAI, com os detentores de tokens tendo acesso ao algoritmo totalmente automatizado alimentado por IA 24 horas por dia, 7 dias por semana. O ASI terá um fornecimento fixo de 500 milhões de tokens, 58% dos quais estarão disponíveis durante o evento de pré-venda.

AltSignals atingirá $ 1 até 2025?

A pré-venda ASI da AltSignals terminará em breve e, assim que a rede ActualizeAI for lançada, o preço do token nativo poderá subir em meio ao aumento da demanda – principalmente porque os traders procuram maximizar seus ganhos usando sinais que mudam o jogo.

Além da demanda geral esperada para o ASI quando o ActualizeAI entrar em operação, um recurso chave de tokennomics que ajudará nas perspectivas de preços de longo prazo para os tokens é o mecanismo de queima de tokens. Simplesmente, a queima de token permite a remoção permanente de ASI de circulação. Os eventos do período impactam o preço de acordo com os princípios de oferta versus demanda.

Se o roteiro da AltSignals seguir a trajetória destacada e o mercado criptográfico mais amplo atingir um novo ciclo de alta, os investidores podem esperar que o preço do ASI ultrapasse o nível de $ 0,5 em 2024. A partir daqui, uma alta para $ 1 provavelmente será o alvo médio e isso pode incluem potenciais ganhos de descoberta de preços em 2025.

Como observaram os especialistas do mercado, as perspectivas técnicas, bem como as perspectivas dos principais fundamentos, sugerem que a quebra do Bitcoin em relação aos níveis de preços atuais tem o potencial de catalisar um novo impulso para as principais altcoins.

Para os investidores, esse cenário de mercado também oferece uma chance de aumentar seu portfólio por meio de novos projetos importantes. Um desses projetos hoje é a AltSignals.

Nos ciclos de mercado anteriores, novas tendências como o metaverso e “play-to-earn” viram o surgimento de projetos definidores da indústria, como The Sandbox e Axie Infinity. Com uma forte narrativa em Inteligência Artificial e um produto funcional que já atrai todos os tipos de traders, a AltSignals parece preparada para a grande corrida, como aconteceu em 2021 para SAND e AXS.

Agora que a quebra do Bitcoin acima de US$ 30.000 pode anunciar a entrada de novo dinheiro na criptografia, um projeto a ser observado pode ser a AltSignals.

