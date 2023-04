Fiel à sua palavra, o Metacade está listando seu token MCADE no Uniswap hoje, após uma rodada de pré-venda bem-sucedida. A pré-venda esgotou em sua fase final de pré-venda, arrecadando impressionantes $ 16,4 milhões.

A listagem completará todos os marcos que o Metacade destacou para o primeiro trimestre de 2023 em seu whitepaper, abrindo caminho para parcerias e desenvolvimento do modelo de organização descentralizada autônoma (DAO). Também confirma aos investidores que a equipe por trás do projeto é séria para realizar tudo o que foi declarado no whitepaper, provando ainda mais a autenticidade do projeto.

Preço de listagem do token MCADE

O token MCADE será listado no Uniswap por US$ 0,022, 10% a mais do que seu preço final no fechamento da pré-venda. Esta é uma proposta marcante para quem perdeu a pré-venda e ainda pensa em adquirir o token.

Espera-se que o token seja lançado no Uniswap às 19:00 GMT. Curiosamente, o staking do Metacade será aberto imediatamente após o token ser listado no Uniswap com 40% AAR.

Espera-se que a listagem de tokens aumente o preço. O CEO do Metacade, Rusell Bennet, em um comunicado de imprensa anterior anunciando a parceria do Metacade com a Metastudio, disse:

“Fiquei encantado ao ver a pré-venda de tokens do estágio final esgotada; apenas reforça minha fé no projeto Metacade. Estamos avançando agora com desenvolvimento e novas parcerias, e estou ansioso para observar o preço do token conforme listamos nas exchanges em abril e maio.”

Além do Uniswap, o MCADE também está listado em várias outras exchanges centralizadas de criptomoedas (CEXs). O token será listado na Bitmart na semana que termina em 16 de abril e no MEXC na semana que termina em 30 de abril.

O que é o Metacade e por que ele se tornou uma sensação no GameFi?

Metacade é uma plataforma GameFi recém-lançada que serve como um ponto de encontro online para jogadores e investidores. A plataforma pretende se tornar uma parada única para jogadores e desenvolvedores de jogos e seu ecossistema é alimentado pelo token MCADE cuja pré-venda acabou de ser concluída.

O token MCADE opera na rede Ethereum e os detentores podem se envolver com o ecossistema Metacade de várias maneiras, incluindo a participação em várias promoções para ajudar a impulsionar o crescimento e a adoção do produto.

O projeto se tornou uma sensação dentro do espaço GameFi, levando em consideração a rapidez com que a pré-venda esgotou. Além de trazer os melhores jogos Play-to-Earn (P2E) sob o mesmo teto, o Metacade também planeja apoiar os próximos projetos de jogos blockchain por meio de seu programa Metagrants, que ajudará os desenvolvedores de jogos que desejam construir seus projetos na fonte de financiamento da plataforma.

Os desenvolvedores de jogos enviarão suas propostas à comunidade Metacade, que irá votar e as propostas mais populares irão para a rodada de financiamento. Na rodada de financiamento, os investidores terão a chance de lucrar.

O principal objetivo do Metacade é mudar a face da indústria de jogos do metaverso, conforme descrito em seu whitepaper. O projeto já foi aprovado pela Certik, o que significa que é transparente, sendo um ponto de venda muito forte e muito procurado após vários grandes desastres na criptomoeda. Para dar uma olhada, você pode visitar o site do Metacade aqui.

Previsão de preços do MCADE após listagem

O preço do token MCADE aumentou constantemente durante a pré-venda. o preço subiu de $ 0,008 no estágio de pré-venda Beta para $ 0,02 no atual estágio final de pré-venda, representando um aumento de 150%. Além disso, o preço subiu 10% antes de ser listado na Uniswap.

Seguindo a tendência que o token definiu, é provável que possamos vê-lo cair outro zero antes do final do segundo trimestre de 2023, especialmente após a listagem nas três exchanges de criptografia, Uniswap, BitMart e MEXC.