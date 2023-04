AltSignals (ASI) tem sido a palavra da moda ultimamente. No entanto, para os traders, é um daqueles tokens que estão entrando em um espaço apenas em seu estágio inicial – a negociação algorítmica. $ASI é o token nativo que alimentará a plataforma de inteligência artificial da AltSignal para traders.

$ASI está apenas em seu primeiro estágio de pré-venda, com mais de 48% dos tokens vendidos. A pré-venda arrecadou mais de $ 527.000, tornando-se um sucesso inicial. Você pode participar da pré-venda aqui para obter benefícios antecipados.

O que é AltSignals e $ASI?

AltSignals é uma plataforma construída por traders para traders. A plataforma baseada no Reino Unido existe desde 2017 e tornou-se popular por seus sinais de negociação seguros que cobrem ações, forex e criptomoedas. No Trustpilot, a AltSignals tem uma classificação de 4,8 estrelas em 5, com mais de 503 avaliações. Mais de 1500 usuários se inscreveram em seu serviço de negociação VIP. Além disso, a AltSignals tem mais de 50.000 membros do Telegram, tornando-a uma das mais populares nas redes sociais.

Seguindo a forte demanda por seus serviços, a AltSignals está lançando uma plataforma baseada em IA chamada ActualizeAI. Espera-se que a plataforma AI fortaleça a qualidade dos sinais gerados e expanda o escopo dos instrumentos financeiros cobertos.

Para dar aos membros do ActualizeAI mais liberdade e oportunidade de ganhos, a equipe AltSignals está lançando o token $ASI. Ele alimentará a plataforma de IA e será a unidade de adesão. A $ASI também dará aos titulares exclusividade para projetos e iniciativas da plataforma, incluindo sorteios de prêmios.

O futuro dos sinais de negociação de IA e a posição da ActualizeAI

O trading algorítmico está se tornando popular a cada dia, já que investidores buscam uma vantagem alpha nos mercados financeiros e superar possíveis riscos. Uma pesquisa da Greenwich Associates focada em executivos sêniores de trading na América do Norte, descobriu um interesse crescente na execução de trades com o uso de IA. Os executivos citaram a busca por liquidez e a minimização da derrapagem como os principais motivos para o uso da IA.

Do ponto de vista comercial, o uso de sinais preditivos de IA melhora o desempenho e ajuda a evitar seleções adversas. Assim, investir neste espaço é um empreendimento valioso que gerará situações ganha-ganha para os prestadores de serviços e seus clientes.

O ActualizeAI promete revolucionar a AltSignals e oferecer um serviço de sinal renovado do AltAlgo™ usado atualmente. Isso não apenas aumenta a taxa de vitórias e aumenta a satisfação do cliente, mas também dá voz à comunidade por meio da propriedade do token nativo. Essas são algumas das métricas que indicam que esse pode ser um token popular destinado a causar ondas no setor de criptomoedas em 2023.

Previsão de preço da AltSignals em 2023

1 $ ASI agora vale $ 0,015. O preço esperado é de $ 0,02274 na fase final da pré-venda. Os analistas marcaram um preço de US$ 0,40 até o final de 2023, quando o token estará listado nas principais exchanges. Isso representa um aumento de preço de quase 2.000% em relação ao preço final de pré-venda. Tal previsão não está fora de questão, uma vez que os tokens recém-lançados e listados aumentaram até 4.000% no passado.

No entanto, um aumento de preço prudencial de 1.000% é mais realista para o ano, à medida que o token ganha liquidez e mais investidores se juntam à sua comunidade. Com nossa projeção, um preço de $ 0,25 é provável no médio prazo.

Vale a pena comprar AltSignals?

Poucos projetos conseguiram atrair uma pré-venda tão forte como a AltSignals. Esse é o primeiro indício de que é um projeto com forte demanda e com chances de crescer. Tendo observado o exposto acima, vale a pena investir na AltSignals por vários motivos.

$ASI pode ser uma moeda valiosa, pois alimenta uma comunidade já existente de traders. O suporte pré-existente permite que o $ASI tenha uma decolagem suave assim que entrar nas exchanges.

Além disso, $ASI é mais do que apenas um token para comprar e manter. Ele dá acesso a sinais de negociação de alta qualidade que darão dinheiro aos traders. Assim, além do papel especulativo, o token é atraente para traders novos e experientes que buscam uma participação nos lucros comerciais.

Além disso, o ASI é um novo token. Ele está alimentando um serviço que nunca foi levado para a blockchain antes. A competição limitada e a vantagem do pioneirismo permitem que $ASI se torne uma moeda importante e valiosa.