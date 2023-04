Após uma pré-venda bem-sucedida, o Metacade (MCADE) agora está listado na exchange descentralizada Uniswap. A plataforma de jogos arrecadou mais de $ 16 milhões durante a pré-venda, que terminou recentemente, mostrando o interesse dos investidores no ecossistema GameFi.

A listagem na Uniswap foi a primeira e ocorreu em 6 de abril. Mais listagens, inclusive em exchanges centralizadas, são esperadas para este mês. Em 16 de abril, os usuários da popular exchange de criptomoedas Bitmart terão acesso ao MCADE. Na semana que termina em 30 de abril, o token será listado no MEXC. Mais listagens seguirão no ano, abrindo caminho para os investidores acessarem o token e aumentarem o preço.

Jogos da Web 3.0 devem substituir os jogos tradicionais, com uma CAGR de 68,9%

Os jogos Blockchain estão se tornando populares graças à facilidade de acesso e às várias maneiras de os jogadores lucrarem. Os últimos relatórios mostram que esse setor atingirá uma receita de US$ 1.020 bilhão até 2032, representando uma taxa de crescimento de 68,9%. Os jogos Blockchain foram avaliados apenas em US$ 5,41 bilhões em 2022.

Além da facilidade de acesso e ganhos, os especialistas dizem que as perspectivas de propriedade em tempo real tornam os jogos baseados em blockchain populares. As várias formas de propriedade, como tokens baseados em NFT e gamefi, fazem com que os jogadores desfrutem de benefícios exclusivos que faltam no segmento de jogos tradicionais.

Os especialistas acreditam que os jogos baseados em blockchain substituirão suas contrapartes tradicionais com as recentes tendências de jogos e crescimento projetado. A inevitabilidade da mudança foi demonstrada pelo aumento dos investimentos e pela entrada de novas plataformas de jogos no setor. Como tal, os projetos de fliperama podem ser investimentos valiosos para indivíduos que buscam o futuro da indústria de jogos.

Metacade, um projeto com proposta de valor única

A oportunidade para o setor de jogos é inquestionável. Plataformas como Axie Infinity, Decentraland, The Sandbox e outras ganharam destaque graças a ofertas de qualidade na Web 3.0. Metacade não é apenas um participante neste espaço. Ele oferece uma proposta de valor única, o que explica por que a demanda dos investidores tem sido alta.

Metacade é uma plataforma de jogos Web 3.0 no estilo arcade. Ao contrário de seus pares, o Metacade oferece maneiras variadas e empolgantes de ganhar. Os investidores podem realizar o stake do token nativo MCADE, participar de sorteios e ganhar por meio de concursos no jogo por meio do Compete2Earn. Create2Earn é outra iniciativa que recompensa os usuários por contribuir com o hub da comunidade, incluindo a geração de análises de jogos e o envolvimento com postagens de colegas. Também há oportunidades Work2Earn por meio de trabalhos temporários postados na plataforma.

Em outras palavras, Metacade oferece mais do que uma experiência de jogo, dando-lhe uma cobertura sobre seus antecessores. Também é orientado pela comunidade e, no futuro, busca uma estrutura semelhante a DAO que dará a seus usuários um papel maior na governança.

O crescimento projetado em jogos blockchain torna o Metacade um dos principais candidatos ao sucesso. A plataforma tem usos na vida real e uma comunidade já existente de entusiastas de jogos, investidores e parceiros. Isso torna o Metacade uma plataforma a ser observada na próxima década, à medida que os jogos da Web 3.0 ganham ritmo.

Vale a pena comprar o Metacade agora?

Metacade acaba de concluir sua pré-venda e tem uma listagem inicial no Uniswap DEX. Como tal, sua disponibilidade para negociação foi restrita de alguma forma. Isso significa que o potencial do MCADE só será sentido quando ele entrar nas principais exchanges. Os planos iniciais são levar o MCADE a até 5 principais exchanges.

Pela história, os tokens recém-lançados atingem novos níveis quando são listados nas principais exchanges. É quando eles se tornam disponíveis para muitos investidores e acumulam forte liquidez. Como tal, o MCADE pode ter um preço atraente agora que está disponível apenas em uma única exchange, a Uniswap. Coincidindo com o crescimento do setor de gamefi, o MCADE pode se tornar um investimento de 100 vezes nos próximos anos.

Nossa projeção conservadora é que a moeda pode subir 10 vezes até 2024 quando listada em algumas exchanges. Investir no Metacade também permite a participação em uma emocionante plataforma de fliperama com várias oportunidades de ganhos.