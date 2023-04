O preço do MCADE tem oscilado entre US$ 0,22 e US$ 0,015 desde que foi listado no CoinMarketCap.

Analistas e investidores de criptomoedas esperavam que a listagem na Uniswap impulsionasse uma significativa alta no preço, porém isso não se concretizou. Embora os investidores estejam preocupados com a estagnação do preço desde o final da pré-venda do Metacade, a maioria acredita que o token está consolidando após o que parece ser semanas de atividades concentradas.

Listagem do MCADE na BitMart

De acordo com as informações no site oficial da Metacade no momento desta publicação, restam apenas cerca de três dias para o token MCADE ser listado na exchange de criptomoedas BitMart.

Assim como a pré-venda do Metacade e a subsequente listagem do MCADE na Uniswap, a listagem do MCADE na BitMart criou grande sensação entre os investidores. A maioria espera que a listagem desencadeie uma alta de preço, uma vez que será a primeira exchange centralizada de criptomoedas a listar o token.

No entanto, alguns são céticos quanto ao impacto que a listagem na BitMart terá no token, já que ele está atualmente sendo negociado abaixo do preço final da pré-venda. Mas na maioria dos casos, como evidenciado na maioria das notícias de listagem de tokens criptográficos, a listagem em exchanges descentralizadas (DEXs) não resulta em tanto impulso quanto a listagem em exchanges centralizadas (CEXs).

Até que ponto o preço do MCADE deve subir?

O MCADE testou uma baixa histórica de $ 0,01498 no fim de semana, enviando ondas de choque entre os investidores, visto que o token não ultrapassou seu preço de pré-venda, mesmo após a listagem no CoinMarcketCap e Uniswap.

No momento, todos os olhos estão voltados para o nível de preço de $0,022, que foi o preço do token no final da pré-venda. A maioria dos analistas espera que o token ultrapasse esse nível após a listagem na BitMart e possivelmente aumente para $0,1 até o final de abril, quando a MEXC Global listar o token.

Metacade é um bom investimento?

Embora o Metacade ainda seja um projeto novo, ele ganhou muita popularidade entre jogadores, desenvolvedores de jogos e investidores de criptomoedas, que se mobilizaram em grande número para comprar o token MCADE durante a pré-venda do Metacade que acabou de ser encerrada.

Embora o token MCADE ainda não tenha uma tendência de alta significativa desde o fim da pré-venda, espera-se que o aumento da atividade na plataforma Metacade e a listagem em diferentes exchanges centralizadas, incluindo a próxima listagem da BitMart, estimule um aumento significativo no preço do MCADE.

Para provar que está levando a sério seus objetivos, o Metacade recentemente anunciou sua primeira parceria com a Metastudio, uma nova e revolucionária empresa de jogos focada em oferecer o que há de novo em jogos móveis para o arcade do Metacade.

De acordo com o whitepaper do projeto, a Metacade deverá criar mais parcerias com projetos play-to-earn, obter mais listagens em exchanges centralizadas (CEX), lançar mais brindes e competições para a comunidade de jogos e lançar sua plataforma universal de convívio online para tudo relacionado a GameFi e P2E no segundo trimestre de 2023. Todas essas atividades provavelmente impulsionarão a demanda pelo token MCADE, já que o token é a espinha dorsal do ecossistema da Metacade.

Além de listar em diferentes exchanges de criptomoedas, um aumento na demanda de MCADE ofereceria força adicional às perspectivas otimistas do token.