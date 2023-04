MCADE, o token nativo do ecossistema Metacade, aumentou mais de 10% nas últimas 24 horas. Notavelmente, isso ocorre em um momento em que o mercado mais amplo de criptomoedas está sendo negociado no vermelho com o Bitcoin (BTC) agora flertando com a marca de US$ 29.000 depois de testar o nível de US$ 31.000 em 14 de abril.

O desempenho positivo pode ser vinculado à listagem do MCADE na exchange de criptomoedas BitMart em 20 de abril. Conforme relatado pela Invezz, os depósitos MCADE já estão abertos na BitMart, enquanto as negociações começarão na quinta-feira e os saques serão ativados no dia seguinte.

Até agora, o MCADE foi listado em uma exchange de criptomoedas de primeira linha, Uniswap, e agora está se preparando para entrar em operação em duas outras plataformas, BitMart e MEXC no início de maio.

As listagens podem ver o interesse no MCADE explodir no curto prazo, já que o token está agora disponível para milhões de investidores em todo o mundo.

Metacade será listado na BitMart em 20 de abril e se prepara para outra listagem na próxima semana

Metacade tem sido notícia por todas as coisas boas recentemente. Apenas um mês após a conclusão de sua fase de pré-venda, o MCADE já foi listado na Uniswap e se prepara para mais duas listagens.

O MCADE foi listado na Uniswap, a principal exchange descentralizada da rede Ethereum, no início deste mês. A listagem será seguida por outra na BitMart na sexta-feira, 20 de abril.

A listagem na BitMart colocará o MCADE na frente de nove milhões de usuários em todo o mundo. O sentimento geral do mercado em torno da listagem do MCADE na BitMart e sua próxima listagem no MEXC é positivo.

As listagens do MCADE representam excelentes desenvolvimentos

Espera-se que o MCADE fique disponível para negociação em 20 de abril, enquanto a retirada começará no dia seguinte.

A listagem no próximo lançamento da Uniswap e Metacade na BitMart e MEXC fez com que ela subisse no gráfico da Coinmarketcap e Coingecko. Até o momento, o MCADE tem um valor de mercado de mais de $ 26 milhões e está classificado em 3.124 no Coinmarketcap.

De acordo com os dados obtidos do Coinmarketcap, o Metacade está na lista de observação de quase 2.000 investidores, indicando que o interesse pelo token está aumentando.

Em uma sessão da AMA no início desta semana, o CEO da Metacade, Rusell Bennet, apontou que a listagem na BitMart é um excelente desenvolvimento para a comunidade Metacade, pois a equipe continua trabalhando em outras listagens e recursos.

O CEO acrescentou que o Metacade já está em contato com várias exchanges de primeira linha e garantiu à comunidade que o token será lançado nessas plataformas assim que o produto for lançado.

No início de maio, o MCADE teria sido listado na Uniswap, BitMart e MEXC, tudo no espaço de três semanas.

Valor exclusivo do Metacade

O ecossistema de jogos blockchain está crescendo rapidamente, graças ao surgimento de projetos como Axie Infinity e Decentraland nos últimos anos.

De acordo com pesquisas recentes, espera-se que o ecossistema de jogos blockchain atinja uma avaliação de US$ 65,7 bilhões até 2027, representando um aumento maciço dos US$ 4,6 bilhões registrados em 2022.

O Metacade pode ser um dos projetos que se beneficiam do crescimento do ecossistema GameFi. Como uma plataforma de jogos Web 3.0 no estilo arcade, o Metacade permitirá que seus usuários ganhem dinheiro por meio de iniciativas P2E regulares, mas também possibilitará ganhar por meio de outros métodos, como staking.

Os jogadores também podem participar de sorteios de prêmios e ganhar através de concursos no jogo por meio do Compete2Earn. Outra iniciativa que recompensa os usuários da comunidade por contribuir com o crescimento do ecossistema é o Create2Earn, onde os usuários são incentivados a avaliar jogos e participar de postagens de colegas.

O Metacade também irá introduzir oportunidades de trabalho remoto através de trabalhos temporários postados na plataforma. Com esses recursos, Metacade irá fornecer aos usuários mais do que apenas uma experiência de jogo. O crescimento esperado do ecossistema de jogos baseados em blockchain pode fazer com que o Metacade se torne um dos vencedores da indústria.

Vale a pena comprar o Metacade antes das listagens?

O Metacade concluiu sua fase de pré-venda há algumas semanas e já foi listado na maior exchange descentralizada do mundo. As próximas listagens na BitMart e MEXC farão com que o MCADE se torne disponível para milhões de investidores em todo o mundo.

Além das listagens dessas principais exchanges de criptomoedas, o Metacade planeja anunciar algumas parcerias importantes no trimestre atual.

No terceiro trimestre do ano, o Metacade pretende lançar sua clássica plataforma arcade GameFi. O lançamento desta plataforma P2E pode aumentar a taxa de adoção do MCADE e, posteriormente, ver seu valor aumentar.

Até o momento, o MCADE caiu 10% em relação à alta histórica de US$ 0,02133, alcançada 11 dias atrás. A recuperação do MCADE nas próximas semanas e meses pode depender de vários fatores, incluindo a listagem em mais exchanges, o lançamento de alguns de seus produtos e as condições fundamentais do mercado de criptomoedas mais amplo.

No entanto, para os investidores interessados no ecossistema GameFi, o Metacade pode ser um excelente investimento graças às próximas listagens, parcerias e lançamentos de produtos.