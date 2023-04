Metacade (MCADE) foi negociado a US$ 0,024800 na segunda-feira, um aumento de quase 25% em relação ao último preço de pré-venda de US$ 0,020. Os ganhos seguem as listagens na Uniswap DEX em 6 de abril, seguidas pela Bitmart em 16 de abril.

O aumento constante no valor indica a demanda dos investidores pelo token da plataforma de jogos arcade, apenas três semanas desde que começou a estrear nas exchanges. O Metacade será listado no MEXC na semana que termina em 30 de abril, adicionando mais liquidez que pode aumentar o preço.

Vale a pena investir em tokens Game-Fi?

O sucesso inicial do Metacade durante e após a pré-venda indica que os investidores estão procurando tokens com novos casos de uso. No passado, tokens de plataformas de jogos como Axie Infinity, The Sandbox e Decentraland foram sucessos instantâneos, graças a uma demanda crescente por jogos da Web 3.0.

Para colocar em perspectiva, um relatório da indústria colocou o crescimento dos jogos blockchain em 94,17% em 2022, mesmo enquanto outras criptomoedas caíram. O crescimento foi o mais alto em comparação com qualquer outro setor. A indústria tem uma perspectiva otimista sobre o futuro, com projeções de uma taxa de crescimento de 68,9% até 2032.

O potencial de sobrecarregar os ganhos dos jogadores, dando-lhes um papel ativo na governança das plataformas, foi citado como algumas das razões pelas quais a Web 3.0 se tornou popular. No futuro, a ênfase será colocada em jogos de qualidade, dando a plataformas inovadoras como Metacade uma chance de crescer. Investir em tokens game-fi de qualidade oferece uma oportunidade de se tornar parte do grande movimento que trará resultados substanciais mais cedo ou mais tarde.

O que é Metacade e como funciona?

Metacade é um projeto de jogos P2E que conecta jogadores e desenvolvedores da Web 3.0. É o primeiro fliperama liderado pela comunidade. Os jogadores ganham competindo em torneios, jogando e dando feedback. A receita obtida vem na forma de tokens criptográficos, que os usuários podem sacar ou usar na plataforma para participar de sorteios ou torneios.

Novos desenvolvimentos são esperados no Metacade. Isso inclui um esquema Work2Earn que permite que os empregadores publiquem empregos, shows e estágios para a comunidade de jogos. Um Launchpad Metacade também está programado, permitindo que empresas da Web 3.0 lancem seus próprios títulos. Isso gerará fluxos de receita para melhorar a plataforma Metacade e fornecer mais oportunidades para usuários e investidores.

O Metacade atingirá $ 1 até 2024

Sem dúvida, existe um potencial para o MCADE atingir $ 1. Este token começou a pré-venda em $ 0,008 e agora é negociado em $ 0,024800 depois de ser listado em apenas duas exchanges. Isso já é um aumento de preço de 210%. Previsivelmente, o preço aumentará ainda mais à medida que entrar em mais exchanges e plataformas. Mas um preço de $ 1 pode ser ambicioso demais para o cronograma declarado.

De forma mais prudente, um aumento mínimo de preço de 10x é mais realista, o que significa que o valor do MCADE poderia atingir $0,248 até 2024. O preço projetado significa que o MCADE deveria entrar em mais exchanges importantes para desbloquear a liquidez e ajudar o preço do token a subir. Já que vimos o preço disparar após a listagem na Uniswap e Bitmart, o aumento de preço esperado é bastante conservador.

Vale a pena comprar o Metacade este mês?

Metacade está apenas começando a ser notado. Apenas duas exchanges o listaram e o preço está respondendo positivamente. Se você investir cedo, terá a chance de aproveitar a força altista quando o MCADE reunir liquidez a partir de listagens importantes.

Até o final deste mês, a criptomoeda estará listada apenas em três exchanges. Isso significa que o preço ainda está baixo, pois o fornecimento do token é de alguma forma restrito. Em outras palavras, investir cedo pode ser uma oportunidade de comprar o token na baixa e maximizar o potencial de lucro antes que o valor atinja seu nível máximo.