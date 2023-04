O preço do MCADE subiu acima de $ 0,022, que era o preço no final da pré-venda. Até o momento, o MCADE estava sendo negociado a US$ 0,024.

A listagem anterior na Uniswap resultou em mudanças de preço insignificantes, o que fez os investidores duvidarem se a listagem na exchange teria algum impacto significativo no preço do MCADE. No entanto, o preço disparou após a listagem na BitMart, reacendendo as perspectivas de aumento do preço do MCADE após a listagem em várias exchanges.

Listagem do MCADE no MEXC Global

De acordo com as informações no site oficial da Metacade, o token MCADE está esperando para ser listado na exchange de criptomoedas MEXC Global após a listagem na BitMart.

Assim como a pré-venda concluída do Metacade e a listagem subsequente na Uniswap e na BitMart, a listagem do MCADE no MEXC Global criou uma sensação entre os investidores, pois tudo parece estar se encaixando de acordo com o whitepaper do Metacade.

Depois do aumento após a listagem na BitMart, a maioria dos investidores espera que a próxima listagem provoque um aumento de preço.

Quão alto o MCADE subirá após a listagem global do MEXC?

O MCADE testou uma baixa histórica de $ 0,01498 logo após a listagem no CoinMarcketCap e Uniswap, embora mais tarde tenha subido para uma alta de $ 0,03184 após a listagem na BitMart.

No entanto, desde que caiu de sua máxima histórica, todos os olhos estão voltados para o nível de preço de $0.03184 antes da listagem no MEXC Global. No entanto, o atual mercado baixista de criptomoedas está exercendo pressão sobre quase todas as criptomoedas, incluindo o MCADE, que no momento da publicação havia caído 2,87% nas últimas 24 horas.

O MCADE é um bom investimento?

Bem, criptomoedas são um investimento bastante arriscado devido à sua natureza volátil. No entanto, muitos investidores também obtiveram lucros significativos ao investir com cuidado nelas. O importante é garantir uma verificação completa de antecedentes em qualquer projeto antes de decidir investir ou não.

Após as conquistas recentes, o Metacade não é mais um novo projeto de criptografia. Ele ganhou muita popularidade entre os jogadores, desenvolvedores de jogos e investidores em criptomoedas que apareceram em massa para comprar o token MCADE durante a pré-venda do Metacade.

Embora o token MCADE ainda não tenha uma tendência de alta significativa desde o término da pré-venda, espera-se que o aumento da atividade na plataforma Metacade e a listagem em diferentes exchanges centralizadas, incluindo a próxima listagem no MEXC Global, estimule um aumento significativo nos preços do MCADE. Até agora, o token está sendo negociado cerca de 9% mais alto do que no fechamento da pré-venda.

Como prova de compromisso, o Metacade já conquistou sua primeira parceria com a Metastudio, uma empresa de jogos revolucionária focada em fornecer jogos para dispositivos móveis empolgantes, vanguardistas e novos para o Metacade arcade.

De acordo com o whitepaper do Metacade, espera-se que o Metacade assine mais parcerias com projetos “play-to-earn” e obtenha mais listagens em CEX, lance mais sorteios e competições para a comunidade de jogos e lance um ponto de encontro online universal para tudo relacionado a GameFi e P2E antes do final do segundo trimestre de 2023.

Espera-se que todas as atividades acima estimulem o aumento da demanda de token MCADE, uma vez que o token é a espinha dorsal do ecossistema Metacade, o que, por sua vez, resultará em um aumento no valor do token.