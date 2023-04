O preço do Metacade foi negociado para máximos de US$ 0,034 alguns dias atrás, antes que a calmaria geral no mercado de criptomoedas ajudasse os ursos a retornar o token GameFi a níveis em torno de US$ 0,023.

Mas com o MCADE posicionado acima de um nível de suporte chave e com o bitcoin quebrando acima de US$ 28.000 novamente, pode ser um retorno explosivo para o preço do Metacade antes da tão esperada listagem na principal exchange de criptomoedas MEXC.

Em outras partes do mercado, o preço do Hourglass (WAIT) subiu mais de 20% em 24 horas em meio a grandes anúncios do token descentralizado.

A listagem no MEXC aumentará o preço do Metacade?

À medida que a equipe de desenvolvedores continua a construir a plataforma, o que foi confirmado em um AMA na semana passada, vários desenvolvimentos importantes já estão posicionando o projeto “play-to-earn” para um grande crescimento. Entre elas estão parcerias com plataformas líderes de mercado e players do ecossistema de jogos, este último com a startup de jogos MetaStudio.

Em termos de demanda no mercado secundário, a listagem na Uniswap foi grande, pois colocou o MCADE na maior plataforma DEX do mundo. A BitMart permitiu mais liquidez e visibilidade como o primeiro CEX a listar o token.

Conforme anunciado recentemente pela equipe do Metacade, MEXC deve ser a próxima grande exchange a listar seu token. Quando isso acontecer, previsto para o final de abril ou início de maio, pode haver um aumento potencial na pressão de compra, à medida que mais pessoas acessarem o token.

Metacade adota uma abordagem única para jogos Web3

Metacade é um projeto em construção para se tornar a plataforma definitiva de arcade de jogos criptográficos para a comunidade Web3. É onde desenvolvedores de jogos, jogadores, investidores e entusiastas do ecossistema de jogos poderão jogar, ganhar, construir e colaborar.

O projeto está programado para ser lançado ao público em 2023 e oferecerá um “ponto de encontro virtual dinâmico” onde os participantes do ecossistema aproveitarão o melhor do GameFi e da Web3. O token MCADE fortalecerá a plataforma, com desenvolvimentos futuros em direção a mais governança da comunidade com o lançamento de uma organização autônoma descentralizada (DAO).

O que é Hourglass e por que o WAIT aumentou hoje?

Hourglass é um token descentralizado da comunidade que foi lançado em modo stealth em 19 de agosto de 2022 e usa o token nativo WAIT para alimentar as atividades e transações na rede.

Como visto com o preço da Hourglass (WAIT), desenvolvimentos nos fundamentos do projeto e notícias positivas podem ter um impacto de alta no preço. Na quarta-feira, o token WAIT subiu quase 20% quando a equipe Hourglass anunciou a Hourglass Foundation Incubator.

A criptomoeda, atualmente com um valor de mercado de US$ 41 milhões e classificada como 508 na CoinGecko, também adicionou o bilionário Jeff Mahony como presidente. Mahony é o fundador e presidente da SaveDaily Holdings Corp, bem como o diretor administrativo da NEFT Vodka.

A Hourglass também anunciou recentemente o investidor de cripto e Web3 Brian D. Evans, e o renomado YouTuber de cripto, George Tung, como principais conselheiros.

Previsão de preço do Metacade

Os preços das criptomoedas podem ser altamente voláteis e prever movimentos de preços exatos é difícil. No entanto, o Metacade é um novo projeto que tem empolgado investidores com sua abordagem única para a indústria de jogos.

O preço mais baixo de todos os tempos do Metacade, de $0,0148, atingido em 16 de abril, ocorreu após a listagem do token na exchange descentralizada Uniswap. Poucos dias depois, quando o MCADE foi lançado na BitMart, uma das principais exchanges centralizadas do mercado, o token GameFi explodiu, atingindo os altos destaques de $0,034.

Aos preços de hoje, o MCADE está aproximadamente 60% abaixo do nível mais baixo de todos os tempos. Também está acima do preço final de pré-venda.

Gráfico mostrando o preço do Metacade em níveis importantes. Fonte: TradingView

Uma olhada na previsão de preço do Metacade, no gráfico de 4 horas mostra que o rompimento do MCADE ocorreu após a consolidação na faixa de US$ 0,017 a US$ 0,019.

Um aumento no preço pode estar a caminho antes da grande listagem na MEXC, especialmente se houver uma recuperação no mercado de altcoins em geral. Nesse caso, uma movimentação para testar a máxima histórica seria provável, com $0,05 e $0,1 sendo os principais alvos a curto prazo.

A perspectiva atual, no entanto, sugere que os touros precisam se manter acima da área de suporte de US$ 0,022 para evitar uma possível queda na zona de demanda anterior. O RSI de 4 horas ligeiramente inclinado abaixo de 50 dá aos vendedores uma vantagem se o preço cair abaixo do nível destacado pela média móvel exponencial (US$ 0,022).

Por outro lado, a resistência imediata está próxima de US$ 0,024.