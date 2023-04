A Comissão Europeia começou a redigir a lei de IA há cerca de dois anos para regular as tecnologias emergentes de inteligência artificial (IA), como o ActualizeAI da AltSignal, que teve um boom de investimentos e popularidade após o lançamento do chatbot da OpenAI, ChatGPT.

Depois de finalizar a redação da lei, os membros do Parlamento Europeu concordaram em avançar o projeto para a próxima etapa, o trílogo, onde os legisladores da UE e os estados membros ajustam o projeto de lei.

O que prescreve a nova lei de IA da UE

De acordo com a lei proposta, as ferramentas de IA serão classificadas de acordo com seu nível de risco percebido: de mínimo a limitado, alto e inaceitável. A classificação dependerá de coisas como vigilância biométrica, disseminação de informações falsas ou linguagem discriminatória.

As ferramentas de IA de alto risco não serão banidas, mas aqueles que as usarem precisarão ser muito transparentes em suas operações.

As empresas por trás das ferramentas de IA generativas, como o ChatGPT e o gerador de imagens Midjourney, também terão que divulgar todo o material protegido por direitos autorais usado para desenvolver os sistemas. Esta disposição foi uma adição tardia, e alguns membros da Comissão Europeia inicialmente propuseram proibir completamente o material protegido por direitos autorais ao treinar modelos generativos de IA.

Uma deputada do Parlamento Europeu, Svenja Hahn, comenta sobre o material protegido por direitos autorais:

“Contra as demandas conservadoras por mais vigilância e as fantasias esquerdistas de regulamentação excessiva, a Câmara encontrou um compromisso sólido que regularia a IA proporcionalmente, protegendo os direitos dos cidadãos, promovendo a inovação e fortalecendo a economia”.

O que é AltSignals?

A AltSignals é líder de mercado no fornecimento de sinais de negociação e no desenvolvimento de indicadores técnicos baseados em algoritmos para ajudar os operadores do mercado financeiro a lucrar com os movimentos de preços. Começou com o envio de sinais de negociação de criptografia gratuitos, mas depois se expandiu para Forex, CFDs e ações.

A AltSignals fornece análises fundamentais e técnicas e treina e auxilia os clientes a fazer negócios e lucrar com eles. A plataforma gerou sinais de negociação usando um indicador técnico chamado AltAlgo Indicator.

O indicador AltAlgo verifica os mercados financeiros e alerta os usuários da AltSignals de que as condições são adequadas para fazer negócios. O indicador atualmente usa várias estratégias de negociação e indicadores técnicos para identificar oportunidades de negociação.

A Altsignals agora está trabalhando com um algoritmo baseado em IA para tornar o processo de geração de sinal mais eficiente. O algoritmo AI pegará o algoritmo de melhor desempenho, incluindo o indicador AltAlgo, e o usará para construir um conjunto de produtos de IA, um dos quais é o ActualizeAI alimentado pela criptomoeda ASI, que está atualmente em pré-venda.

Além de ser uma criptomoeda baseada em IA, a criptomoeda ASI opera na blockchain Ethereum, permitindo compras baratas de tokens por meio do DEX da AltSignals durante a pré-venda em andamento.

O que a nova lei de IA significa para a AltSignals?

A nova lei de IA proposta definitivamente afetará a forma como a AltSignals opera na Europa, pois está atualmente trabalhando em um algoritmo baseado em IA para tornar seu processo de geração de sinal mais eficiente.

Para começar, o algoritmo ActualizeAI AI da AltSignals alimentado pela criptomoeda ASI precisa passar pelo processo de classificação para funcionar na UE. Além disso, deve divulgar qualquer material protegido por direitos autorais.

Mas tudo isso é benéfico para os usuários de ferramentas de IA e isso apenas aumentará a confiança em ferramentas como a AltSignals.

O token ASI da AltSignal é um bom investimento após as notícias propostas da Lei de IA da UE?

Bem, investir em um projeto criptográfico tem seus riscos, especialmente porque as criptomoedas são extremamente voláteis. É ainda mais complicado quando um projeto é novo e um investidor precisa fazer sua devida diligência para descobrir se é uma farsa ou um projeto legítimo.

Dito isso, a AltSignals pode ser classificada como um projeto legítimo porque está operando desde 2017 com o único novo elemento sendo o algoritmo baseado em IA e a criptomoeda baseada em IA.

Além do fato de que a AltSignals é uma empresa legítima, o preço do token ASI tem aumentado constantemente durante as etapas de pré-venda. A pré-venda está atualmente na Etapa 1, depois que a fase BETA foi concluída com sucesso. Até o momento, o token ASI valorizou 25%, saindo de $0,012 para o preço atual de pré-venda de $0,015.

