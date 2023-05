Apenas um mês desde que o Metacade foi listado na Uniswap e mais tarde na Bitmart, o preço aumentou em porcentagens de dois dígitos. O token foi negociado a US$ 0,3471 em 02 de maio, menos de 48 horas antes de ser listado no MEXC.

O aumento no preço do MCADE aponta para um interesse crescente no token após sua listagem em abril. Com a próxima listagem no MEXC e em outras grandes exchanges, os investidores veem um potencial aumento na liquidez do token que encerrou a pré-venda em apenas US$ 0,020.

O crescimento exponencial dos tokens game-fi e a posição do Metacade

Os jogos em blockchain estão crescendo, graças ao surgimento de uma nova safra de investidores que procuram jogar de forma mais conveniente e ganhar dinheiro. Os relatórios do mercado de jogos estimaram o tamanho do mercado por receita em US$4,6 bilhões em 2022. Os especialistas projetam um aumento no tamanho do mercado para $ 65,7 bilhões até 2027.

Embora possa ser desafiador estimar quanto potencial de crescimento um projeto de game-fi como o Metacade tem, as estatísticas apontam para as imensas oportunidades. Os primeiros participantes, como Axie Infinity, atraíram muito interesse em 2021, pois os investidores viram uma oportunidade que nunca existiu.

O Metacade promete fazer mais do que seus antecessores de sucesso. Diferente de outras plataformas de jogos Play-to-Earn, o Metacade promete ser o maior arcade governado pela comunidade. Apelidada como um destino único para os entusiastas do metaverso, a plataforma reunirá jogadores e desenvolvedores. A comunidade Metacade ganhará tokens MCADE competindo, criando na plataforma e trabalhando em oportunidades de trabalho temporário.

Métodos de ganhos adicionais incluem o staking do token nativo e a participação em sorteios. Outros recursos do Metacade incluem testes de jogos e uma launchpad, todos voltados para torná-lo um ecossistema autossustentável. Anúncios também aparecem no modelo de receita do Metacade.

O Metacade tem um papel fundamental nos jogos blockchain graças aos seus recursos inovadores. Os investidores de olho nos jogos da Web 3.0 podem considerar o Metacade um investimento valioso, dada a sua forte e crescente popularidade como uma plataforma sustentável.

Quão atraente é o Metacade agora?

O Metacade é negociado a apenas $ 0,034. O preço representa um aumento de cerca de 70% em relação ao seu valor final de pré-venda. Lembre-se de que o token foi listado apenas em duas grandes exchanges, portanto, não há muita liquidez para considerar que o token atingiu um teto de preço.

Além disso, muitos tokens atingiram o preço de 10x alguns meses depois de serem listados nas principais exchanges. Em outras palavras, o preço do Metacade ainda é muito baixo. Se considerarmos um preço de 10x em seu valor de pré-venda de $ 0,020, isso dá $ 0,20. Isso significa que, no valor atual, o MCADE está muito subvalorizado. À medida que o token entra em mais exchanges, o valor pode disparar e gerar grandes retornos para os investidores.

Mas não é apenas o preço que entusiasma os investidores com o Metacade. Existem inúmeras oportunidades de ganhos para aproveitar. Para os entusiastas de jogos, o Metacade oferece a chance de ser pago fazendo o que eles gostam – competindo. Com a adesão antecipada do projeto, faz sentido investir no Metacade, pois o potencial de sucesso é enorme.

Previsão de preço do Metacade em 2023

É bastante desafiador prever os preços dos tokens recém-lançados, pois eles ainda estão ganhando liquidez. No entanto, a história ensinou que os tokens que tiveram sucesso inicial com modelos de negócios comprovados se tornaram os maiores ganhadores. Metacade foi um deles.

Do ponto de vista de um especialista, o token pode subir para US$ 0,25 até o final de 2023. O preço representará um aumento de 1.150% em relação ao valor final de pré-venda de US$ 0,020. O ganho projetado é bastante realista, pois o MCADE já mostrou fortes tendências de preços desde que começou a ser listado nas principais exchanges. Um valor psicológico de $ 0,20 ou um aumento de 1.000% até 2023 ainda deve ser considerado um bom retorno para os investidores iniciantes.