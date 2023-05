O Federal Reserve entregou sua tão esperada decisão sobre a taxa de juros na quarta-feira. Nela, o banco decidiu aumentar as taxas de juros em 0,25%, como era amplamente esperado. Isso marcou a primeira vez que as taxas de juros dos Estados Unidos saltaram acima de 5% em mais de uma década.

Os preços do Bitcoin reagiram levemente à decisão da taxa de juros. A moeda permaneceu em fase de consolidação em US$ 28.000, enquanto as ações americanas recuaram depois que o presidente do Fed alertou que o banco não havia deliberado sobre uma pausa ou corte nas taxas de juros ainda este ano. Outras criptomoedas permaneceram relativamente inalteradas. Então, o que essa decisão significa para Bitcoin e AltSignals (ASI)?

Decisão da taxa de juros do Federal Reserve

A decisão do Federal Reserve de quarta-feira estava de acordo com o que escrevi neste artigo. A única mudança foi que o aumento da taxa foi unânime, apesar do colapso desta semana do First Republic Bank. Outros bancos regionais como PacWest e Western Alliance também estão à beira do colapso.

No entanto, há razões para ter esperança de que o Fed tenha chegado ao fim do ciclo de aumento das taxas. Primeiro, o banco agora está sob pressão de uma equipe de políticos progressistas que acreditam que o banco quer provocar demissões na economia. Eles argumentaram que a inflação continuará caindo mesmo quando o Fed decidir interromper suas altas. Além disso, tgey duvidou que os aumentos das taxas resolveriam os desafios da inflação enfrentados pela economia.

Em segundo lugar, o Fed não vai querer quebrar mais coisas na economia agora que os bancos regionais e os setores imobiliários comerciais estão à beira do colapso.

Terceiro, o Fed estava tentando evitar um entusiasmo irracional no mercado financeiro ao adotar uma postura um pouco mais hawkish. Se Powell tivesse adotado uma postura dovish, poderíamos ter visto um retorno à era da pandemia, em que os investidores compravam tudo. Recentemente, temos visto os traders inflarem moedas meme importantes, como Soi e Pepe Coin.

O que a decisão significa para as criptomoedas

Portanto, criptomoedas como Bitcoin e Ethereum terão um bom desempenho após a última decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve.

A principal razão é que o Fed chegou ao fim de seu ciclo de alta. À medida que adota um novo normal, podemos ver as condições do mercado mudarem nos próximos meses. Historicamente, o Bitcoin tende a se sair bem quando o Fed mantém uma postura dovish.

A outra razão é que o setor bancário ainda está em dificuldades, o que levará a uma maior demanda por refúgios seguros como o ouro e o Bitcoin. O BTC tem se mostrado um refúgio melhor do que o ouro este ano, subindo mais de 80%. Portanto, se as condições se mantiverem, poderemos ver os preços do BTC subirem.

Além disso, há desafios no setor imobiliário comercial, conforme escrevi em outro relatório. Prédios de escritórios em cidades importantes como Nova York e São Francisco estão passando por uma de suas piores contrações nos tempos modernos, à medida que a demanda diminui. Esses desafios também podem forçar o Fed a mudar de tom.

Por que AltSignals (ASI) é uma boa compra?

AltSignals deve se beneficiar dessa mudança no mercado financeiro. Para começar, a AltSignals é uma empresa que fornece sinais acionáveis para milhares de traders de todo o mundo.

A plataforma, altamente lucrativa, agora trabalha para aumentar a eficiência usando o blockchain e a inteligência artificial. O objetivo é usar essa tecnologia para tornar a plataforma mais precisa e fácil de usar, conforme você pode ler neste whitepaper.

A AltSignals já arrecadou mais de $ 696.000 em sua primeira fase da venda de tokens. Os desenvolvedores esperam arrecadar mais de $ 1 milhão nesta fase. Depois disso, o preço de cada token é definido para saltar quando o token passar para a segunda fase.

Como vimos com o Metacade, os desenvolvedores listarão o token AltSignals em exchanges importantes, começando com a Uniswap. Eles então o listarão em outras exchanges centralizadas como BitMart, Binance e Huobi, o que provavelmente aumentará muito o token.

A listagem da AltSignals acontecerá no momento em que o Fed pausou suas taxas de juros. Como resultado, há uma probabilidade de que o token suba, o que torna sensato comprar no nível atual. Na verdade, os tokens listados mais recentemente, como Arbitrum, Sui, Metacade e Pepe, tiveram um salto acentuado.

No entanto, investir em todos os tokens, incluindo ASI, é algo arriscado, o que significa que você deve alocar seus fundos com sabedoria. Você deve evitar comprar AltSignals com todos os seus fundos. Em vez disso, você deve reservar uma pequena parte de seus fundos que pode se dar ao luxo de perder. Você pode comprar tokens AltSignals aqui.