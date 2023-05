O preço do Metacade (MCADE) manteve-se bastante bom nos últimos dias, com os investidores focados no próximo desenvolvimento do jogo. O token estava sendo negociado a US$ 0,03 na quarta-feira, alguns pontos abaixo da alta histórica de US$ 0,0456.

Desenvolvimento de jogos Metacade

Metacade é uma plataforma em ascensão que busca se tornar o melhor jogador na indústria GameFi. É uma plataforma orientada pela comunidade que está tirando lições de outras plataformas como Axie Infinity e Sandbox. O objetivo é usar essas lições para construir uma plataforma de jogos melhor que se tornará popular.

O Metacade concluiu recentemente seu evento de venda de tokens, no qual os desenvolvedores arrecadaram mais de US$ 16 milhões. Isso o tornou um dos eventos de venda de tokens de maior sucesso deste ano. Desde então, o Metacade foi listado em várias exchanges como BitMart e Mexc, como escrevemos aqui. Os primeiros investidores tiveram excelentes retornos, com o preço do MCADE subindo mais de 200%.

A parte difícil agora está começando para os desenvolvedores da Metacade, à medida que avançam para a próxima fase de desenvolvimento. Os analistas acreditam que esta é a fase que determinará o sucesso ou fracasso do ecossistema, já que o jogo precisa ter uma boa qualidade. Também é necessário abordar as lacunas que existiam em plataformas de jogos anteriores, como o Sandbox.

De acordo com o whitepaper do Metacade , o processo de desenvolvimento do jogo começará no segundo trimestre. Outros eventos importantes esperados neste trimestre são novas listagens de CEX, lançamento do ponto de encontro universal e o lançamento do modelo DAO básico. No terceiro trimestre, os desenvolvedores lançarão o clássico arcade, desenvolverão jogos externos e criarão torneios Metacade.

Como parte desse desenvolvimento, o Metacade está se associando à MetaStudio, uma empresa que desenvolve projetos no metaverso. Ao longo dos anos, ela ajudou a construir jogos como Shrek e Como Treinar Seu Dragão. Os dois lados realizaram uma sessão AMA na terça-feira, na qual falaram sobre o jogo e o processo de construí-lo.

Previsão de preço Metacade

O preço do MCADE teve uma queda esta semana. Essa queda foi em sincronia com o desempenho do Bitcoin, que enfrentou congestionamentos significativos e altas taxas. Como resultado, a Binance, a maior exchange do mundo, decidiu suspender as transações com BTC. Agora, o preço do Bitcoin se estabilizou à medida que o congestionamento diminui.

O mesmo se aplica ao Metacade, cujo preço saltou de US$ 0,025 em 5 de maio para os atuais US$ 0,03. No gráfico de duas horas, o Metacade permanece ligeiramente acima da linha de tendência ascendente mostrada em azul. O MACD está tentando se mover acima do ponto neutro enquanto a moeda está tentando cruzar as médias móveis de 25 períodos.

Ele também mudou para o nível de retração de Fibonacci de 50%. Portanto, há uma probabilidade de que o preço do Metacade se recupere em breve, pois os compradores visam a alta histórica de US$ 0,045. Essa meta é cerca de 61% acima do nível atual.

No entanto, uma queda abaixo do nível de suporte principal em US$ 0,025 invalidará a visão otimista, pois sinalizará que ainda há mais vendedores no mercado.

Qual é o futuro do Metacade?

O Metacade fez muitos progressos nos últimos meses. O mais importante foi a venda de tokens, que arrecadou mais de US$ 16 milhões. Além disso, o Metacade já foi listado em várias exchanges e em plataformas populares como CoinMarketCap e CoinGecko.

Embora sejam eventos importantes, o sucesso do Metacade virá do próprio jogo. Vai depender da qualidade do jogo e do quão interessante ele é. Além disso, o sucesso dependerá dos pagamentos aos jogadores e do lançamento de jogos e eventos adicionais. Como investimento, acredito que alocar algum dinheiro para o MCADE pode ser uma boa ideia. Como todas as criptomoedas, você não deve investir fundos que não pode perder. Além disso, você deve entender a volatilidade potencial ao investir no token.