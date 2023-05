O Metacade (MCADE) começou a ser listado nas principais exchanges no início de abril. A primeira exchange em que o token foi listado foi a exchange descentralizada Uniswap. As listagens na BitMart e na MEXC Global seguiram rapidamente. A listagem foi influente, já que o token teve uma forte alta, saindo do valor final da pré-venda de $0.020 para acima de $0.045. Isso destacou a demanda dos investidores pelo token da plataforma de arcades. Os ganhos diminuíram, e o MCADE agora está em $0.022. Como investidor, a queda no preço é uma oportunidade ideal para comprar o token em maio?

Movimento de preços do MCADE e sentimento criptográfico

Embora o MCADE esteja sendo negociado próximo ao seu preço final da pré-venda, ele tem mostrado fortes movimentos de momentum. A recente desaceleração no preço destaca a realização de lucros após o token mais do que dobrar de valor desde o final da pré-venda. Potencialmente, o MCADE está acumulando liquidez nas exchanges antes de um aumento de preço até o topo anterior e além.

O sentimento criptográfico também pode ter contribuído para a desaceleração do MCADE. Ainda estamos para entrar em um mercado de criptomoedas otimista, com a maior criptomoeda em estado de consolidação abaixo de US$ 30.000 por várias semanas. No entanto, as métricas on-chain mostram que o Bitcoin pode estar se preparando para um mercado potencialmente otimista.

De acordo com o indicador RHODL on-chain, o Bitcoin está na posição em que estava no início de seus dois mercados de alta anteriores. Isso não é uma surpresa, já que o Bitcoin recentemente soou otimista com base em vários indicadores na cadeia. Ele ultrapassou os 200 dias em janeiro e desde então permaneceu acima da média móvel no gráfico diário. A média móvel é crucial, pois é longa o suficiente para capturar tendências potenciais de longa duração.

A alta do Bitcoin pode aumentar o interesse em tokens de capitalização mais baixa e mais novos, como o MCADE. Isso porque o Bitcoin é visto como um precursor e é usado como um medidor do sentimento criptográfico geral. Os indicadores de alta na cadeia significam que o impulso positivo pode fluir para o MCADE e aumentar o preço.

Entendendo o MCADE e sua proposta de valor

Metacade é uma plataforma de jogos da Web 3.0. Ela conecta jogadores e desenvolvedores em uma única plataforma completa. O Metacade é construído na rede Ethereum, o que garante segurança para a plataforma. Os usuários validam transações através da posse e do staking dos tokens MCADE.

Os usuários podem descobrir os últimos jogos Play2Earn na plataforma e ganhar competindo. Os investidores também ganham MCADE ao fornecer feedback sobre os projetos. Os desenvolvedores podem obter financiamento para seus jogos, permitindo que desenvolvam seus projetos e se conectem com uma comunidade consumidora. Os investidores do Metacade também contribuem para a governança da plataforma por meio de seus tokens.

O MCADE também deriva seu valor do controle dos tokens fornecidos. O token é deflacionário e há planos para reduzir a oferta por meio de recompras ou queimas. Isso tem o efeito de aumentar a escassez e proteger o valor do MCADE.

Metacade também aspira a ser uma plataforma autossustentável. Isso é importante para a plataforma, pois plataformas de jogos enfrentaram problemas no passado devido a restrições financeiras. Empresas podem lançar seus jogos através do Metacade Launchpad, anunciar seus produtos e serviços e listar empregos na plataforma. Elas irão pagar ao Metacade, e os fundos serão utilizados para melhorar a plataforma. Esse modelo de negócio sustentável tem atraído investidores em busca de plataformas de jogos de qualidade para alocar seus recursos.

É o momento certo para investir no MCADE?

Os preços das criptomoedas são impulsionados pelo valor e o Metacade mostrou uma forte proposta de valor. O valor do MCADE aumentará potencialmente à medida que reúne mais liquidez e o sentimento criptográfico melhora.

De seu valor final de pré-venda de $ 0,020, os analistas marcaram um aumento de preço de 10x. Testemunhamos um aumento de preço de 2x para acima de $ 0,045, o que significa que estamos muito abaixo do preço projetado. Com o preço do MCADE agora próximo do preço final de pré-venda, comprar agora pode ser a decisão certa, pois o preço do token é atraente.