A pré-venda da AltSignals ($ASI) está se aproximando rapidamente de sua conclusão. Mais de 69% dos tokens foram vendidos, com o token do serviço de sinal de negociação arrecadando mais de US$ 748.862. A demanda pode disparar quando o token for listado nas exchanges e elevar o preço dos atuais US$ 0,015. Os compradores da pré-venda podem ter uma vantagem, pois o $ASI oferece uma chance genuína de lucrar com os aumentos de preços.

O papel único da AltSignals

AltSignals é um serviço de sinais de negociação que foi criado em dezembro de 2017. A plataforma de serviço de negociação do Reino Unido tem sido um grande sucesso desde sua fundação, fornecendo sinais de alta qualidade em criptomoedas, forex e cripto. Utilizando um indicador simples, porém confiável, chamado AltAlgo™, a AltSignals construiu um serviço de sinais muito procurado, acumulando mais de 50.000 membros no Telegram e 1.400 assinaturas VIP.

Seguindo seu modelo de negócios bem-sucedido, a AltSignals deseja ajudar ainda mais os investidores com mais sinais de qualidade e aumentar os ativos cobertos. A empresa está lançando uma plataforma de serviço de sinal de negociação habilitada para inteligência artificial chamada ActualizeAI. A AltSignals espera que o ActualizeAI seja um divisor de águas, pois incorpora tecnologias de ponta de IA para análises avançadas. A AltSignals espera mais precisão nas entradas comerciais e gerenciamento de risco aprimorado com a nova plataforma de IA.

O que é $ASI? É um bom investimento?

$ASI é o token que alimentará o ActualizeAI da AltSignals. A principal função do $ASI é ser a unidade de associação na plataforma de negociação baseada em IA. O token está na pré-venda, com os primeiros compradores tendo acesso antecipado ao ActualizeAI.

Os benefícios de investir no ActualizeAI são enormes. O primeiro é o acesso a sinais de negociação de qualidade gerados por IA. A AltSignals já construiu um nome fornecendo os sinais desde a sua fundação em 2017, o que significa que os investidores têm acesso a um serviço respeitável e confiável.

Os detentores de $ASI também possuem uma vantagem, pois podem especular sobre o token e fazer staking para aumentar seus ganhos. Com o token previsto para ser listado na Uniswap no segundo trimestre de 2023, existe um alto potencial para que o preço aumente e gere valor para os investidores.

Mas os primeiros investidores do $ASI também têm acesso ao AI Members Club. Esta é uma oportunidade de ganhar recompensas por dar ideias e feedback sobre a plataforma e seus produtos. Os membros também acessam oportunidades exclusivas de pré-venda e usam tokens para entrar em torneios de negociação e contribuir para a governança.

AltSignals aumentará após a listagem?

O preço de $ASI está em $0.015, o que é o valor mais baixo, já que o token ainda está na fase inicial da pré-venda. Com base em tendências de preços passadas de tokens lançados por meio de pré-vendas, o valor aumenta de forma exponencial após a listagem. É nesse momento que o token começa a atrair um maior volume de investimentos, à medida que se torna descoberto nas exchanges. O token se beneficia da maior liquidez, o que impulsiona o preço para cima.

O preço do $ASI aumentará uma vez listado na Uniswap e em outras exchanges. Outros aumentos de preço ocorrerão assim que os investidores começarem a colher os benefícios de serem membros do ActualizeAI. Assim, pode haver desvantagens em não adquirir $ASI antecipadamente, pois os investidores podem ser forçados a comprá-lo a uma avaliação mais alta.

$ASI é um investimento de 10x em 2023?

Dar um aumento de preço exato para tokens recém-lançados é altamente especulativo. O preço aumenta dependendo da demanda e das condições de mercado vigentes. No entanto, considerando quanta demanda o token da AltSignals gerou até agora, um aumento de 10x não está fora de questão. Os tokens recém-lançados atingem essas alturas algumas semanas ou meses após a listagem nas exchanges.

Até o final de 2023, $ASI pode aumentar em 10x as margens, uma vez que o token já é assinado por uma comunidade existente de traders. Isso significa que o valor de $ASI pode subir para e além de $ 0,15 com nossas previsões.