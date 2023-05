Projetos criptográficos alimentados por Inteligência Artificial, como Oraichain e AltSignals, estão procurando revolucionar o setor de várias maneiras, e seu potencial tem investidores cada vez mais interessados.

O ASI da AltSignals e o ORAI da Oraichain são tokens diferentes definidos para impactar diferentes seções do mercado criptográfico à medida que a integração da IA dá um grande salto. Uma previsão de preço como essa analisa como seus tokens de utilidade nativos poderiam se comportar em um mercado que espera um crescimento maciço.

A narrativa da IA acelera nas criptomoedas

Seja por meio de sistemas de negociação baseados em IA, como a AltSignals, ou aplicativos de IA descentralizados da Oraichain, o potencial de crescimento parece estar ganhando ritmo.

E os desenvolvimentos recentes dos gigantes da tecnologia Google e Microsoft só ajudaram a destacar como mercados habilitados para IA, algoritmos de negociação, previsão de mercado e plataformas de gerenciamento de portfólio podem ser a próxima grande novidade para os investidores.

Enquanto ChatGPT e Bard continuam a ilustrar o que é possível com grandes modelos de linguagem, em criptografia seus tokens de IA como Fetch.ai, SingularityNET e Render estão liderando o ataque.

A pré-venda da AltSignals, cuja primeira etapa está 74% esgotada, sugere que o interesse nessa categoria de tokens aumentou ainda mais com o aumento da narrativa de IA no setor de criptomoedas.

O que é a camada de IA da AltSignals?

AltSignals é uma plataforma de negociação fundada em 2017. Ela fornece sinais de negociação para mais de 50.000 traders nos mercados de criptomoedas, ações e forex. Atualmente, os usuários acessam os alertas de negociação, indicadores e outras ferramentas por meio do algoritmo AltAlgo da empresa.

Embora já seja um negócio de sucesso, a equipe AltSignals vê a integração com inteligência artificial como o próximo grande passo. Foi isso que levou ao desenvolvimento de uma camada alimentada por IA chamada ActualizeAI.

Com lançamento previsto para o segundo semestre de 2023, o ActualizeAI aproveitará o poder do aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e análise de sentimento avançada para aumentar a precisão de seus sinais de negociação. Modelagem preditiva, regressão e AutoML são recursos que darão um impulso ao ActualizeAI, resultando em uma maior precisão para os sinais de negociação.

Alimentando a camada de IA estará o token ASI. Como token de utilidade, o ASI dará aos titulares acesso à plataforma ActualizeAI e ao clube de membros.

Em termos de tokennomics, o whitepaper do projeto descreve um fornecimento total de 500.000.000 de tokens ASI. A pré-venda terá 290.000.000 de tokens, ou 58% disponíveis para investidores em 5 etapas.

O token está atualmente em pré-venda, na qual os investidores interessados podem participar aqui, e em breve estará disponível nas principais plataformas de câmbio, incluindo a líder DEX Uniswap.

O que é Oraichain? Semelhanças com AltSignals?

Oraichain é um ecossistema blockchain descentralizado lançado em 2020. Ele oferece uma solução oracle que permite a integração de IA em aplicativos blockchain. Especificamente, a infraestrutura da Oraichain foi projetada para permitir a utilização de dados de IA em contratos inteligentes.

Assim como a AltSignals, a Oraichain explora aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e análise preditiva. Projetos e usuários do ecossistema podem aproveitar esses dados e serviços de IA em seus aplicativos habilitados para contratos inteligentes.

Para ajudar nas transações e interações da plataforma, a equipe da Oraichain revelou o token ORAI. Além de seu uso em governança e participação, o ORAI é negociado em várias exchanges importantes, incluindo KuCoin, Bitget e Uniswap.

Previsão de preço da Oraichain

Em termos de desempenho de preço, o token ORAI atingiu sua alta histórica de $ 105 em fevereiro de 2021. Embora o mercado de baixa tenha eliminado a maior parte desses ganhos, o preço do ORAI hoje de $ 4,08 mostra um salto de mais de 350% em relação à baixa histórica de $ 0,9 atingido em novembro de 2022. O declínio seguiu o colapso do FTX e indica o potencial de eventos para impactar os preços.

ORAI também foi afetado por ventos contrários recentes, como a recente turbulência no sistema bancário, a reação da criptomoeda às crescentes ações regulatórias nos EUA e a incerteza das notícias econômicas.

Embora não possamos prever o preço exato da Oraichain em um determinado momento no futuro, existem fatores que podem elevar o ORAI a longo prazo. Isso inclui a oferta de produtos da Oraichain e o interesse dos investidores em projetos de blockchain alimentados por IA, bem como a provável entrada do mercado mais amplo em uma nova fase de alta.

Gráfico de preços da Oraichain mostrando o par ORAI/USDT na KuCoin. Fonte: TradingView

Previsão de preços da AltSignals para 2023

Os analistas também acreditam que a narrativa da IA está apenas começando, sugerindo que fatores como os mencionados acima também podem se aplicar ao ASI.

Com o ORAI subindo quase 50% nas últimas duas semanas, a pré-venda do ASI por $ 0,015 parece um grande desconto, dado o salto esperado para $ 0,02274 no final da pré-venda. A entrada no mercado secundário por meio da listagem nas principais exchanges também pode reacender a demanda e ter o ASI visando marcos iniciais como US$ 0,5 e US$ 1 no final de 2023 ou início de 2024.

No entanto, deve-se notar que os mercados ainda são amplamente afetados por vários eventos e notícias e, como tal, os preços podem flutuar muito em um curto período.

Por exemplo, uma virada negativa para as criptomoedas em meio a ventos macroeconômicos contrários pode fazer com que tokens como ORAI e ASI tenham problemas, com o preço do ASI provavelmente não subindo tanto quanto o previsto.

O preço do ASI da AltSignals pode chegar a US$ 10 em 2025?

Uma olhada nos dados históricos de preços da Oraichain mostra que o token saltou de US$ 10 em dezembro de 2020 para seu ATH de US$ 105 em fevereiro. Isso foi durante o mercado altista anterior.

Embora os dados históricos não prevejam o desempenho futuro dos preços, é possível que uma recuperação do Bitcoin e das principais altcoins em um novo mercado altista possa ser refletida no espaço criptográfico AI mais amplo. O halving do Bitcoin em 2024 pode ser um grande gatilho.

AltSignals, que terá lançado sua tão aguardada camada ActualizeAI, poderá aproveitar a virada otimista para atingir marcos-chave de preço, como $10 em 2025.

Conforme observado, o preço de pré-venda do ASI está em US$ 0,015 após aumentar 25% de US$ 0,012. O valor do token aumentará mais 20% para US$ 0,01875 e 12,5% para US$ 0,021 antes de subir no estágio final de pré-venda para US$ 0,02274.

Se você estiver interessado no token ASI, visite a página de pré-venda para obter mais detalhes sobre como comprar.