Os analistas antecipam que a inteligência artificial será essencial para o futuro da evolução do trabalho e dos aplicativos do setor. Isso explica em grande parte por que os recém-chegados como o ChatGPT estão ganhando popularidade rapidamente.

Percebendo esse potencial, a AltSignals deseja aproveitar o poder da IA para sinais gerais de negociação com maior qualidade e taxa de acerto. Os investidores sabem o quão importante é a IA para a negociação, com a pré-venda do token $ASI da AltSignals, que alimentará um serviço de negociação de IA, rapidamente vendida. Menos de 22% dos tokens permanecem antes do término da pré-venda, o que significa que há muita expectativa em torno desse token.

O que é AltSignals?

AltSignals (ASI) é um serviço de sinal de negociação estabelecido no Reino Unido em 2017. É liderado por uma equipe de traders experientes que cobrem forex, ações e criptomoedas. Desde que a AltSignals foi criada, sua popularidade cresceu graças aos sinais de negociação de qualidade. O serviço possui uma taxa média de precisão de 64% em mais de 3.782 sinais gerados.

A comunidade AltSignals também vem crescendo. O serviço conta com mais de 52.000 traders no Telegram, sendo mais de 1.400 no grupo VIP. A comunidade avaliou a AltSignals 4.9/5 no Trustpilot, tornando o serviço de sinal um dos mais confiáveis pelos traders.

Como a AltSignals está mudando a indústria

Em linha com uma forte demanda por seu serviço de sinais de negociação, a AltSignals está inovando e incorporando a IA em suas operações. A empresa está lançando um serviço de sinal liderado por IA chamado ActualizeAI. A equipe da AltSignals acredita que a IA dará à plataforma uma vantagem com processamento de dados em tempo real, modelagem preditiva, aprendizado de máquina e análise sentimental. Embora os traders tenham experimentado a IA antes, a ActualizeAI é a primeira de seu tipo a integrar a criptografia em um serviço de negociação.

$ASI será um token criptográfico cuja propriedade conferirá direitos aos traders na ActualizeAI. Os traders podem usar o $ASI para votar na governança. Mas o objetivo principal do token é dar uma sensação de pertencimento a uma comunidade de trading. Possuir $ASI significa que os investidores podem acessar sinais de negociação perpétuos da equipe experiente da AltSignals para aumentar seus rendimentos. É também uma oportunidade para aprimorar as habilidades de negociação, pois há torneios de negociação onde os traders podem participar e ganhar $ASI.

Outras oportunidades com $ASI incluem acesso antecipado e exclusivo a futuras pré-vendas e ao AI Members Club. Os membros do clube AI ganham $ASI por dar ideias e feedback sobre os produtos ActualizeAI.

AltSignals aumentará 1000% em 2023?

É muito cedo para fazer uma grande previsão da AltSignals. O token ainda está em pré-venda, com uma avaliação de US$ 0,015. A partir da ação do preço anterior dos tokens que testemunham a demanda inicial na pré-venda, os valores disparam mais de 10 vezes quando o token foi listado nas exchanges.

Espera-se que o $ASI seja listado na primeira exchange, a Uniswap, no segundo trimestre. É quando a equipe também busca garantir novas parcerias, atualizar o AltAlgo™ atual para um serviço de negociação automatizado e muito mais. Dessa forma, muitos potenciais podem ser desbloqueados desta vez, o que ajudará o preço do $ASI a disparar. Como tal, um aumento de preço de 1000% é uma possibilidade antes do final do ano.

Outra coisa que torna possível um aumento de preço de 1000% para o $ASI é que ele já possui uma comunidade de traders de apoio. O fato de não começar do zero torna o potencial de falha muito baixo. A comunidade poderia oferecer o impulso inicial necessário para tornar o ActualizeAI e o $ASI bem-sucedidos.

Quando é o momento certo para comprar $ASI?

Não há hora certa para comprar $ASI. No entanto, comprá-lo durante a pré-venda dá a chance de adquirir um token de baixo preço e obter um ganho potencial de 10 vezes. Isso significa que os retornos são maiores no investimento agora do que quando o valor do token aumentar.