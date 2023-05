De Guindos, do BCE, vê possibilidade de correção nos mercados financeiros

Os mercados financeiros provavelmente responderão com uma liquidação acentuada se a economia global for atingida por novos choques, diz Luis de Guindos – vice-presidente do Banco Central Europeu.

de Guindos sees overvaluation as a concern

O mercado de ações teve um começo saudável para o novo ano, com a reabertura da China, os preços da energia esfriando e, o mais importante, a economia da zona do euro permaneceu resiliente.

Mas isso levou as avaliações um pouco longe demais, de acordo com de Guindos, aumentando assim o risco de uma correção. Falando com a CNBC esta manhã, ele disse:

As avaliações são altas, os prêmios de risco são bastante comprimidos. Portanto, caso tenhamos más notícias em relação às perspectivas macroeconômicas, isso pode levar a uma correção nos mercados financeiros.

O BCE, na quarta-feira, publicou sua Revisão de Estabilidade Financeira semestral, que sugeria que as perspectivas de estabilidade da zona do euro continuavam frágeis.

O risco de crédito continua a ser uma ameaça para as ações

O vice-presidente de Guindos também falou sobre as ramificações da recente turbulência no setor bancário que derrubou várias regionais dos EUA.

Do outro lado do Atlântico, o UBS também teve que intervir e assumir o controle do Credit Suisse, como o Invezz relatou aqui. Segundo de Guindos:

É possível que esses eventos levem a uma reavaliação das perspectivas de lucratividade e liquidez para os bancos da zona do euro. Como tal, o sentimento de risco permanece frágil e altamente sensível a surpresas [macro].

O relatório do BCE também alertou que o risco de crédito pode eventualmente atingir os atores não bancários dentro do espaço financeiro que, até agora, permaneceram resilientes. O STOXX Europe 600 subiu quase 6,0% no ano.

This article has been translated from English with the help of AI tools