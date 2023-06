Análise USD/KRW enquanto o comércio sul-coreano cai novamente

A taxa de câmbio USD/KRW permaneceu em fase de consolidação, pois mais dados revelaram a terrível situação da economia sul-coreana. A taxa de câmbio do USD para o won sul-coreano foi negociada em 1.321, onde esteve nos últimos dias. Ele saltou mais de 8,8% em relação ao nível mais baixo deste ano.

Exportações sul-coreanas caem novamente

Já escrevi várias vezes sobre o péssimo estado da economia sul-coreana, como você pode ver aqui e aqui . Infelizmente, a situação parece estar piorando, como evidenciado pela diminuição das exportações.

Dados publicados na quinta-feira mostram que as exportações do país caíram 15,2% em maio, após terem caído 14,2% no mês anterior. Esse declínio foi pior do que a estimativa mediana de 13,50%. As exportações estão no vermelho desde novembro de 2022, depois de atingirem o pico em junho de 2021.

As importações também caíram em maio. Os dados mostram que as importações da Coréia do Sul caíram 14% em maio, em relação aos 13,3% anteriores. Esteve no vermelho o ano todo. Como resultado, o déficit comercial da Coreia do Sul aumentou para mais de US$ 2,2 bilhões.

Esses números significam que a economia não está indo bem, considerando que a Coréia do Sul é um país voltado principalmente para a exportação. Os resultados mais recentes mostraram que a economia da Coreia do Sul evitou por pouco uma recessão no primeiro trimestre do ano.

O maior desafio que a Coreia do Sul enfrenta é que a demanda por semicondutores está diminuindo, o que está afetando a Samsung. A Samsung é o maior país da Coreia do Sul, respondendo por mais de 15% de todo o PIB.

Portanto, existe a probabilidade de que o Banco da Coreia mantenha suas taxas de juros inalteradas nos próximos meses.

Previsão USD/KRW

Gráfico USD/KRW por TradingView

No gráfico 4H, vemos que a taxa de câmbio de USD para KRW recuou nos últimos dias. O par moveu-se ligeiramente abaixo do importante nível de resistência em 1.330, o nível mais alto em 25 de maio. Ele está se consolidando na média móvel de 50 períodos, enquanto o MACD se moveu para o ponto neutro.

Além disso, o par formou um padrão de topo duplo em 1.342,78. Esse padrão geralmente é um sinal de baixa. Portanto, enquanto uma quebra de baixa é possível, a perspectiva do par é neutra até cair abaixo da linha de pescoço desse padrão em 1,307.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA