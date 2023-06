As 3 principais classes de ativos com desempenho superior em 2023

Com o início de um novo mês de negociação, os investidores analisam quais classes de ativos tiveram desempenho superior e quais não tiveram até agora em 2023. Em um mundo de incerteza (por exemplo, tensões geopolíticas, alta inflação), escolher a combinação certa de ativos em um portfólio é complicado.

A Blackrock, empresa multinacional de investimentos americana, divulgou um estudo comparando o desempenho acumulado no ano (YTD) de várias classes de ativos, do petróleo Brent ao índice do dólar americano, ações americanas e assim por diante.

O ranking, visto a seguir, considera o menor e o maior retorno em qualquer ponto dos últimos 12 meses (linhas vermelhas), e os pontos amarelos mostram o desempenho acumulado no ano. Estas são as três classes de ativos com melhor desempenho até agora no ano:

ações europeias

ações dos EUA

Ouro

ações europeias

As ações europeias estão tendo um desempenho superior até agora, com alta de cerca de 10% no acumulado do ano. Isso é surpreendente por pelo menos alguns motivos, como a guerra na Ucrânia e a recessão econômica na Alemanha.

A guerra na Ucrânia levou a uma onda de sanções contra a Rússia, o Estado agressor. No entanto, essas sanções, destinadas a enfraquecer a máquina de guerra do Kremlin, também têm um efeito bumerangue nas economias europeias. A confirmação mais recente vem da Alemanha, onde a maior economia europeia entrou em recessão.

No futuro, inflação e taxas de juros mais altas devem pressionar os ganhos. Mas a boa notícia é que a inflação começou a cair na Europa, conforme dados recentes.

ações dos EUA

Dado o ciclo de aperto do Fed, as ações dos EUA estão em um surpreendente segundo lugar. No entanto, deve-se examinar os detalhes e ver que o setor de tecnologia dos EUA liderou os ganhos, enquanto a maioria dos outros setores ficou para trás.

Para as ações dos EUA, a ação do Fed é importante. O próximo relatório do NFP provavelmente mostrará um mercado de trabalho apertado e inflação persistente, o que pode sugerir que o Fed aumentará novamente.

Mas os investidores estão bem cientes de onde estão as taxas de juros nos Estados Unidos. Além disso, o surgimento da IA e o corte de custos em algumas das principais empresas de tecnologia estimularam um entusiasmo renovado pelas gigantes da tecnologia, e o otimismo pode facilmente se espalhar para outros setores.

O risco aqui é que o ciclo de aperto do Fed terminará em recessão e os investidores migrarão para os títulos.

Ouro

O ouro vem em terceiro lugar, já que os investidores procuram o porto seguro do metal amarelo diante de uma possível recessão econômica nos Estados Unidos. Depois de não conseguir se proteger contra a inflação no ano passado, o ouro é negociado com um tom de oferta, à medida que os investidores tentam diversificar seus portfólios.

