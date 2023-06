DXY: Previsão do dólar americano para junho à medida que um padrão de alta se forma

O preço do índice do dólar americano (DXY) mudou de lado depois que a Câmara dos Deputados aprovou o acordo do teto da dívida. Depois de ter um desempenho espetacular em maio, o índice DXY foi negociado a US$ 104,23, a maior cotação desde 17 de março. Ao todo, o índice saltou mais de 3,4% em relação ao nível mais baixo deste ano.

Fed provavelmente fará uma pausa

O índice do dólar americano está em tendência de alta, com os investidores tentando ler as folhas de chá do Fed. As autoridades do Fed estão confusas sobre o que farão quando se reunirem em junho. Algumas autoridades, como Loretta Mester e James Bullard, acreditam que o banco deve continuar aumentando as taxas, já que a inflação está ficando rígida.

Por outro lado, alguns membros como Raphael Bostic e Neel Kashkari acreditam que o banco deve fazer uma pausa agora. Eles acreditam que interromper os aumentos das taxas ajudará o banco a avaliar as implicações dos aumentos anteriores. Essa visão foi apoiada pelo novo vice-presidente do Fed, Philip Jefferson. Ele disse :

“A decisão de manter nossa taxa de juros constante em uma próxima reunião não deve ser interpretada como significando que atingimos a taxa máxima para este ciclo. De fato, pular um aumento de taxa em uma próxima reunião permitiria que o comitê visse mais dados antes de tomar decisões sobre a extensão da firmeza adicional da política.”

Números recentes têm dado suporte a outro aumento de juros em junho. Por exemplo, como escrevi aqui , o mercado imobiliário está indo bem, pois os preços das casas dispararam pelo segundo mês consecutivo.

Além disso, os dados publicados no início desta semana revelaram que a confiança do consumidor ainda é forte. E na sexta-feira, os dados de despesas pessoais do consumidor (PCE) mostraram que a inflação estava pegajosa. O PCE, a ferramenta favorita do Fed, saltou 4,7% em abril.

Dados de folha de pagamento não agrícola (NFP)

O próximo fator importante para o índice DXY serão as folhas de pagamento não agrícolas (NFP) agendadas para sexta-feira. Economistas acreditam que o mercado de trabalho continua bastante apertado. Eles esperam que o país tenha criado mais de 230 mil empregos em maio, enquanto a taxa de desemprego permaneceu em 3,50%. A ADP publicará sua estimativa para os números da folha de pagamento privada.

Números de empregos mais fortes do que o esperado fornecerão um incentivo para as autoridades do Fed considerarem mais um aumento antes de fazer uma pausa.

O índice do dólar americano também reagirá aos próximos dados de inflação europeus. Números publicados esta semana mostraram que a inflação espanhola, francesa e alemã caiu em maio, uma vez que os custos de energia permaneceram sob pressão. Os números europeus são importantes porque o euro é o maior constituinte do índice do dólar americano.

Previsão do índice do dólar americano

O índice DXY está em uma forte tendência de alta depois de cair para US$ 100,87 no início deste ano. Ele conseguiu se mover acima do ponto de resistência chave em $ 102,81, o ponto mais alto em 10 de abril. A tendência de alta está sendo apoiada pela média móvel de 50 períodos, enquanto o MACD começou a formar um padrão de divergência de baixa. Está entre o nível de retração de 78,6% e 61,8%.

Mais importante, parece que o índice está formando um padrão de xícara e alça cujo lado superior está em $ 105,86. Portanto, o índice provavelmente continuará subindo, já que os compradores têm como meta US$ 105,86. Um movimento acima desse nível apontará para mais vantagens para o índice.

This article has been translated from English with the help of AI tools