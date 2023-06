Fundação TON propõe queima de 50% das recompensas do validador

A Fundação TON está buscando a aprovação do validador para uma proposta que introduziria um mecanismo de gravação na rede Toncoin. De acordo com a proposta, a TON destruirá 50% de todas as taxas de transação diariamente. Conforme destacado pelo The Block, as taxas gerais de transação da TON são muito menores em comparação com suas recompensas de apostas. Embora a proposta possa destruir metade das taxas, os validadores ainda receberão os outros 50% das taxas, bem como recompensas de apostas.

Mas, comentando sobre esse aspecto, o principal desenvolvedor da TON, Kirill Emelyanenko, observou que o impacto na deflação provavelmente será visível a longo prazo, à medida que a rede cresce. No curto prazo, o mecanismo de queima de taxa de 50% verá apenas cerca de 350-400 tokens TON removidos permanentemente de circulação – em comparação com uma emissão diária de 71.000 tokens.

A proposta aguarda agora o voto do validador, e precisará ser aprovada por maioria para ser adotada.

De acordo com detalhes da CoinGecko, Toncoin tem atualmente uma oferta circulante estimada de 1.473.591.410 e uma oferta total de 5.057.362.773.

A TON também lançou uma campanha de mineração de liquidez

Em 31 de maio, a Fundação TON lançou um programa de recompensas de mineração de liquidez, oferecendo até US$ 720.000 em tokens TON aos participantes. A campanha será lançada em 5 de junho e vai até 30 de junho e visa incentivar usuários de outros ecossistemas blockchain a participar do ecossistema Toncoin.

Julian Tan, líder de crescimento do ecossistema DeFi na TON Foundation, comentou sobre isso, afirmando:

“Estamos vendo um número crescente de usuários de outras cadeias migrando para o crescente ecossistema DeFi da TON e esperamos que essa tendência seja acelerada ainda mais com o lançamento desta campanha de incentivo à mineração de liquidez.”

Os fundos serão compartilhados entre as três principais plataformas baseadas em TON – protocolo DEX baseado em AMM Megaton Finance, exchange descentralizada DeDust.io e protocolo DEX cross-chain STON.fi.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA