Metacade tem sido amplamente elogiado como um dos projetos mais destacados do ano, uma plataforma de “play-to-earn” cujo token nativo MCADE está experimentando uma significativa valorização após o lançamento de uma grande parceria.

A quebra de preço do Metacade acima de um nível-chave, desafiando a calmaria mais ampla do mercado cripto para negociar mais alto, ocorre após uma semana de desenvolvimentos importantes. Enquanto o Bitcoin lutava em torno de US$ 27.000, o MCADE subiu para quase US$ 0,029, ganhando até 15%. Um evento importante marcado para 1º e 2 de junho pode ajudar a elevar o MCADE/USD?

Metacade lite tour e soft launch são eventos-chave

Esta semana foi ótima para o Metacade em termos do projeto atingir outro marco. Depois que a pré-venda do MCADE esgotou e o token foi lançado nas principais exchanges de criptomoedas Uniswap, BitMart e MEXC, o projeto selou sua primeira grande parceria de ecossistema com o estúdio de jogos “play-to-earn” MetaStudio.

O MetaStudio provavelmente será o primeiro de várias colaborações importantes que trarão uma carga de jogos para a plataforma P2E (play-to-earn) do Metacade. E dada a abordagem única do Metacade aos jogos, a parceria com o MetaStudio apenas ajuda a solidificar a previsão de que o Metacade está preparado para ser o projeto de jogos com criptomoedas que irá se destacar em 2023.

Na quinta-feira, o CEO do Metacade, Russell Bennett, que destacou o lançamento do soft launch em uma entrevista será o apresentador do primeiro episódio da Metaseries, uma série da plataforma de jogos Web3. Isso acontece enquanto o aguardado lançamento do Metacade Lite está previsto para sexta-feira.

O que é Metacade?

O Metacade está sendo construído como o melhor arcade de jogos da Web3. No centro do projeto estão desenvolvedores de jogos, entusiastas de jogos e investidores, que formarão uma comunidade de usuários que se reúnem para jogar, se conectar e ganhar. Alimentando esse ecossistema está o MCADE, um token de utilidade ERC-20 integrado à tokenômica de todo o projeto para oferecer mais oportunidades aos detentores. O MCADE possui um suprimento total de 2 bilhões de tokens.

As recompensas para a comunidade serão por meio de um mecanismo inovador de staking, enquanto uma reserva do tesouro ajudará a fornecer financiamento aos desenvolvedores de jogos para impulsionar o ecossistema mais amplo de jogos criptográficos.

Os detentores do token MCADE também se beneficiarão ao participar de torneios de jogos e prêmios. Arcade “pay-to-play”, teste de jogos e um Launchpad também fazem parte do roteiro do Metacade.

Previsão de preço do Metacade

Como observado anteriormente, o MCADE pode ver uma nova vantagem com os touros provavelmente de olho nos máximos históricos de US$ 0,045 atingidos no início de maio. Olhando para o preço do MCADE hoje, é possível dizer que a empolgação e o entusiasmo em relação a este projeto permaneceram elevados desde sua pré-venda bem-sucedida.

No entanto, o lançamento do Metacade Lite parece ter gerado uma nova demanda. Isso pode explicar o aumento de 15% no preço da moeda nativa do fliperama nas últimas 24 horas. Ele também aparece no salto de 34% na semana passada, que atualmente é negociado quase 90% desde os mínimos de $ 0,014 em meados de abril.

A preços atuais, o MCADE tem cerca de 37% de desconto em seu ATH. Pode ir mais alto e atingir $ 1?

O gráfico abaixo mostra a quebra de um triângulo ascendente, com o preço tendo testado novamente a linha de resistência como suporte antes de continuar em alta. Os touros, no entanto, precisam se manter acima de US$ 0,024, o que significa espaço para se reagrupar caso a rejeição em US$ 0,028 se fortaleça.

Gráfico de preços Metacade mostrando quebra acima do obstáculo principal. Fonte: TradingView

O que faz valer a pena comprar o Metacade?

Metacade é um projeto de jogos com criptomoedas que ainda está em desenvolvimento. No entanto, ele tem despertado um interesse generalizado, como pode ser observado pela pré-venda que se esgotou rapidamente no início do ano. O projeto conta com uma equipe experiente no setor de jogos e tem o potencial de revolucionar o ecossistema de jogos P2E. A utilidade do token MCADE dentro desse ecossistema também é algo a se considerar, já que a demanda provavelmente aumentará devido ao que ele oferece aos detentores.

O preço do MCADE também tem mostrado que há demanda, com a alta após a listagem em exchanges sugerindo que ele pode explodir caso outra plataforma importante anuncie suporte. No curto prazo, o lançamento do Metacade Lite pode fornecer o impulso necessário para desencadear um novo momento de alta.

No médio prazo, com a volatilidade dos preços e outros fatores de mercado considerados, o MCADE pode realmente negociar mais alto e provar ser a joia criptográfica que tem sido anunciada. Mas antes de investir, reserve um tempo para aprender mais sobre o Metacade, inclusive sobre como ele funciona conforme detalhado em seu whitepaper e site.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA