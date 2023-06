Wajeeh é Repórter de Notícias da Invezz cobrindo os mercados de ações da Europa, Ásia e América do Norte.… leia mais

subiu quase 1,0% na sexta-feira, depois que o Bureau of Labor Statistics disse que a economia dos EUA criou mais empregos do que o esperado em maio.

Principais números do relatório de empregos de maio

As folhas de pagamento não-agrícolas aumentaram em 339.000 no mês passado – bem acima de 190.000 que os economistas haviam previsto. O crescimento do emprego nos Estados Unidos tem sido positivo por 29 meses consecutivos.

O desemprego, porém, subiu para 3,7% em maio, ante 3,5% esperados. Mas os executivos da LPL Financial, Adam Turnquist e Jeffrey Buchbinder, também veem outras razões para acreditar que o índice de referência pode desbloquear mais vantagens no futuro.

Até o 100º dia de negociação (25 de maio), o S&P 500 ganhou sólidos 8,1%. Se olharmos para inícios de ano igualmente fortes, o ganho médio no resto do ano foi bastante forte em 9,4%.

O que mais poderia impulsionar o S&P 500?

Outros dados notáveis publicados hoje incluem ganhos médios por hora que foram relatados em alta de 0,3% no mês – em linha com as expectativas.

Em relação ao ano passado, essa métrica registrou 4,3% ou 10 pontos-base abaixo da previsão. Explicando o que mais poderia contribuir para um ganho adicional no S&P 500, os estrategistas da LPL disseram em uma nota recente obtida pela Invezz:

O poder de lucro da América corporativa é maior do que o previsto, o que pode sustentar as ações nas próximas semanas, especialmente se o cronograma para uma recessão leve potencial continuar a ser adiado.

Eles, no entanto, concordaram que os riscos também permanecem, incluindo amplitude ruim; grande parte da força do mercado de ações este ano foi atribuída a apenas seis ações de mega capitalização.

