O Fed está finalmente interrompendo os aumentos das taxas de juros? Ações atingem máximas em 9 meses

As ações dos EUA atingiram uma alta de nove meses, o subiu 1% na quinta-feira para fechar em seu nível mais alto desde agosto de 2022. O Nasdaq Composite, pesado em tecnologia, também atingiu uma alta de nove meses, subindo 1,3%.

O impulso veio em virtude da tão esperada resolução do jogo político que era a negociação do teto da dívida americana. Democratas e republicanos finalmente colocaram a caneta no papel e eliminaram o que sempre foi uma chance extremamente remota de um calote soberano.

E assim, com esse circo fora do caminho, os mercados financeiros podem voltar a se concentrar no que realmente importa: a possibilidade de recessão e a saúde geral da economia. Claro, tudo isso alimenta o Federal Reserve e sua importantíssima política de taxas de juros.

Os aumentos das taxas de juros acabaram?

Então, onde estamos agora? Estamos há mais de um ano em um dos ciclos de caminhada mais rápidos da memória recente, com taxas agora acima de 5%. Após mais de uma década de taxas ultrabaixas, isso representa um enorme afastamento do que foi considerado a “nova norma”.

A taxa de fundos do Fed é a alavanca mais importante na economia. Alimenta todas as formas de dívida e, literalmente, define o preço do dinheiro na economia. Com indivíduos e empresas alavancados repentinamente forçados a refinanciar a 5% em vez de 0,5%, isso significa a ruína.

As coisas devem quebrar quando isso ocorre. E, algumas coisas têm. O Silicon Valley Bank (SVB) deu adeus em março, e o contágio bancário logo se espalhou pela Europa. Mas, apesar de novas crises em bancos como o First Republic, o caos parece ter sido contido nos bancos regionais (além de um certo banco suíço) e, apesar de ser um grande problema por várias razões, não parece ser um problema sistêmico. ameaça, nem uma fonte de pânico para o sistema financeiro em geral.

Na verdade, pelo menos, a economia continua muito quente, recusando-se a tirar o pé do pedal. O emprego continua muito apertado e, embora o sentimento tenha caído em todo o mercado, os dados econômicos subjacentes ainda parecem relativamente resistentes.

Então, onde isso nos deixa? Estamos em uma situação em que os juros precisam ficar mais altos por mais tempo? Infelizmente para bros de tecnologia, amantes de criptografia e bem, outras pessoas, esse pode ser o resultado. Mas, em vez de me ouvir especular cegamente sobre o que o Fed fará (como se alguém tivesse conseguido fazer isso até agora), vamos dar uma olhada no que as probabilidades estão dizendo quando as retiramos dos futuros do Fed.

A próxima reunião do Fed é em 14 de junho. Embora alguns esperassem que estivéssemos cortando território agora, há uma chance de 0% atribuída a isso – na verdade, há até uma expectativa de chance de 28,5% de que veremos outro aumento em duas semanas. Isso contrasta com as mesmas previsões de um mês atrás (o gráfico de pizza à direita), quando havia uma chance de 16,6% de um corte de 25 bps e uma chance zero percebida de outro aumento.

Fed está entre a cruz e a espada

A mudança nas probabilidades destaca o que mencionamos acima: sussurre baixinho, mas o mercado está indo muito bem. A única coisa é que, neste mundo confuso e de alta inflação em que vivemos, isso nem sempre é uma coisa boa. O Fed está preso entre a cruz e a espada porque, para continuar a travar a luta contra a inflação, pretende sugar a liquidez do sistema para que a economia desacelere e a inflação volte ao normal.

A questão é que as altas taxas de juros são proibitivas para a economia – com o preço do crédito tão alto, as coisas quebram como discutido anteriormente. Mais alto por mais tempo significa mais dor e o potencial para uma recessão pior. Isso resume a situação do Fed: aumentar as taxas o suficiente para puxar a inflação, mas não tanto que uma recessão agressiva seja desencadeada. E as caminhadas já são muito, muito altas em relação ao que se acreditava ser o “equilíbrio”.

Vejamos a inflação. Atualmente está em 4,9%. Isso está em uma estratosfera diferente em comparação com a meta de 2% do Fed. Por outro lado, caiu nove meses consecutivos, depois de ter chegado perto de ultrapassar os dois dígitos no verão passado. A próxima leitura chega dia 13 de junho.

Com a inflação caindo, mas ainda alta, abre a discussão, e há quem esteja dos dois lados da cerca. No início desta semana, Loretta Mester, presidente do Fed de Cleveland, recuou contra a previsão consensual de uma pausa nos aumentos das taxas de juros na reunião de junho.

“Realmente não vejo uma razão convincente para fazer uma pausa – ou seja, esperar até obter mais evidências para decidir o que fazer. Eu veria um caso mais convincente para (caminhadas)… e então segurar por um tempo até que você fique menos incerto sobre para onde a economia está indo.” Loretta Mester, presidente do Cleveland Fe d

No entanto, isso contrasta com o que o presidente do Fed, Jerome Powell, indicou no mês passado. Ele sinalizou que, pela primeira vez em 14 meses, uma pausa estava em jogo.

“Tendo chegado até aqui, podemos nos dar ao luxo de analisar os dados e as perspectivas em evolução e fazer avaliações cuidadosas”, disse ele. Ele também reconheceu que os riscos estão crescendo à medida que as taxas permanecem altas, admitindo que “os riscos de fazer muito versus fazer pouco estão se tornando mais equilibrados”.

“Como resultado, nossa taxa básica de juros pode não precisar subir tanto quanto precisaria para atingir nossos objetivos”, acrescentou.

O que está claro é que esta é a maior decisão individual não apenas em relação aos preços de mercado, mas à economia como um todo. A história nos diz que os ciclos de aperto cobram seu preço. Mesmo com uma pausa neste mês, a incerteza permanece alta sobre quais efeitos ainda precisam ser filtrados. Conversamos com o Dr. Craig Pirrong, da Universidade de Houston, no mês passado, que alertou que o Fed havia mordido mais do que poderia mastigar, lamentando tanto as decisões que levaram à inflação em primeiro lugar quanto as ações desde a caminhada ciclo começou.

Até o próprio Jerome Powell reconhece que “enfrentamos incertezas sobre os efeitos retardados de nosso aperto até agora”. É isso que torna essa análise tão desafiadora – aquele famoso atraso na política monetária.

Portanto, embora uma pausa possa parecer um momento seminal neste ciclo, mesmo que ocorra, há mais desafios pela frente. Mas, por enquanto, todos os olhos se voltam para o dia 14 de junho.

