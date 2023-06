Previsão GBP/INR: gráfico mensal aponta para mais dor em rúpias

A taxa de câmbio da libra para a rupia mudou de lado recentemente e está perto de seu recorde de 106,41. O par GBP/INR estava sendo negociado a 103,20, onde esteve nas últimas semanas. Esse preço está aproximadamente 20% acima de suas mínimas pandêmicas e 633% acima de seu ponto mais baixo em 1984.

Decisões do Banco da Inglaterra e do RBI à frente

O maior catalisador para a troca de GBP para INR neste mês serão as próximas decisões sobre taxas de juros do RBI e do BoE. A decisão do banco central da Índia virá primeiro em 8 de junho, enquanto o BoE concluirá sua reunião em 22 de junho.

Os dois bancos provavelmente seguirão caminhos divergentes neste mês. Depois de elevar as taxas de juros em 250 pontos-base, o RBI provavelmente fará uma pausa em sua política neste mês. A pausa acontecerá porque há sinais de que a inflação na Índia está diminuindo e o crescimento econômico está desacelerando. A inflação anual caiu para 4,7% em abril deste ano.

Por outro lado, acredito que o Banco da Inglaterra tem mais a fazer considerando que a inflação ainda está pegajosa. Dados publicados em maio mostraram que enquanto o índice de preços ao consumidor (IPC) caiu para 8,7% em abril, o núcleo da inflação saltou ligeiramente.

Portanto, o banco tem mais trabalho a fazer para trazer a inflação para a meta de 2,0%. Ao mesmo tempo, o crescimento da economia britânica é um pouco fraco, com a demanda externa caindo. As vendas no varejo caíram enquanto os preços das casas retomaram a tendência de queda.

Outra razão para a fraqueza da rupia é o comércio da Índia com a Rússia. A Rússia agora detém mais de US$ 140 bilhões em rúpias que não pode usar. Considere a recente declaração do ministro das Relações Exteriores da Rússia:

“Precisamos usar esse dinheiro. Mas, para isso, essas rúpias devem ser transferidas para outra moeda, e isso está sendo discutido agora.”

Previsão GBP/INR

Gráfico de libra para rúpia por TradingView

Olhando para o gráfico mensal de longo prazo, vemos que a rupia indiana está com problemas. Está pairando perto de uma alta histórica. Como mostrado, 106,41 é o lado superior do padrão de triângulo ascendente. Na análise de ação de preço, esse padrão geralmente é um sinal de alta. O par moveu-se acima das médias móveis de 25 e 50 dias.

Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se acima do ponto neutro de 50. Portanto, o par provavelmente continuará subindo à medida que os compradores visam o próximo ponto-chave de resistência em 107. O stop-loss desse padrão está em 105.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA