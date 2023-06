Visualização do NFP de maio – desta vez é realmente diferente?

Ainda hoje, na sessão norte-americana, o Bureau of Labor Statistics dos EUA divulgará os dados das folhas de pagamento não agrícolas de maio de 2023. O consenso é que a economia dos EUA adicionou outros 193 mil empregos em maio.

Por treze meses consecutivos, o número do NFP ficou acima do consenso. Então, maio é o mês em que veremos o final da série?

Este relatório pode ser potencialmente um dos mais complicados em um tempo. Aqui está o porquê.

O mercado de trabalho já deveria ter reagido

O Federal Reserve dos Estados Unidos tem um mandato duplo – estabilidade de preços e emprego máximo. Em sua luta contra o aumento da inflação, o Fed embarcou em um dos ciclos de aperto mais acentuados da história.

Mais precisamente, elevou as taxas em 5%, na esperança de reduzir a inflação. Com certeza, a inflação está esfriando.

A última prova veio ontem. O ISM Manufacturing PMI saiu perto da estimativa de consenso – 46,9 contra 47 esperados.

Mas a surpresa estava nos dados dos preços da manufatura, saindo em 44,2 contra 52,4 esperados. Portanto, a tendência da inflação é claramente declinante.

Pode-se dizer que a batalha da inflação está ganha? Mesmo assim, a taxa de inflação ainda tem um longo caminho a percorrer até atingir a meta do Fed. Assim, a primeira parte do mandato, que trata da estabilidade de preços, ainda requer trabalho.

Os mercados reagiram fortemente às notícias de ontem, como visto pelo dólar americano sendo atingido. No entanto, deve-se ter em mente o duplo mandato do Fed porque as coisas são um pouco mais complicadas na frente de empregos.

É sabido que os indicadores do mercado de trabalho estão defasados. Diz-se que é preciso ter paciência para que as mudanças nas taxas de juros entrem na economia. Em média, leva cerca de quatorze meses desde o aperto do Fed até que a taxa de desemprego suba.

Então, onde estamos agora, considerando que o aperto começou em março de 2022? Chegou a hora de ver do que é feito esse mercado de trabalho, mas não se pode descartar o que até mesmo Jerome Powell disse na última coletiva de imprensa do FOMC – que desta vez pode ser realmente diferente.

De que outra forma explicar que a taxa de desemprego está ainda mais baixa do que quando o Fed começou a subir?

Portanto, o grande risco no lançamento do NFP de hoje é que o mercado espera um mercado de trabalho quebrando quando, na verdade, ele está se fortalecendo. Os dados do ADP de ontem surpreenderam positivamente, como pode ser visto no gráfico acima.

E daí se a taxa de desemprego cair exatamente quando todos esperam que ela suba?

E se desta vez for realmente diferente?

