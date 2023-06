Análise USD/IDR enquanto a inflação na Indonésia derrapa abaixo da meta BoI

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A taxa de câmbio USD/IDR moveu-se lateralmente na segunda-feira após os últimos dados de inflação ao consumidor da Indonésia. Este preço está cerca de 2,47% acima do nível mais baixo deste ano e 4,8% abaixo do máximo do ano passado. Como resultado, a moeda indonésia se saiu muito bem, considerando que muitas moedas de mercados emergentes, como o yuan chinês e a lira turca, caíram.

Inflação na Indonésia cai

As maiores notícias forex na segunda-feira foram os dados mais recentes da inflação ao consumidor da Indonésia. Segundo a agência de estatísticas do país, o índice de preços ao consumidor (IPC) caiu de 0,33% para 0,09% em maio. Esse declínio foi melhor do que a estimativa mediana de 0,30%.

Na comparação anual, a inflação do país caiu de 4,33% para 4%. Os economistas esperavam que a inflação do país caísse para 4,23%. A inflação segue em forte tendência de baixa após atingir o pico de 5,95% em abril de 2022. O núcleo da inflação, que exclui os voláteis alimentos e produtos energéticos, caiu de 2,83% para 2,66%.

Portanto, há uma probabilidade de que o Banco da Indonésia mantenha suas taxas de juros no nível atual, uma vez que mudou para sua meta. Em maio, o banco decidiu deixar as taxas de juros inalteradas.

A taxa de câmbio USD/IDR reagiu aos últimos dados de manufatura da Indonésia. Segundo o Nikkei, o PMI industrial do país caiu de 52,7 em abril para 50,6 em maio. Embora tenha sido um declínio, é maior do que o de outros países. Além disso, uma leitura do PMI de 50 é um sinal de que uma indústria está indo bem.

A perspectiva da taxa de câmbio de USD para IDR para a semana será muda, uma vez que não haverá grandes dados econômicos nesta semana. Os comerciantes ainda se concentrarão nos dados da folha de pagamento não agrícola (NFP) da semana passada, sobre os quais escrevemos aqui .

Análise técnica USD/IDR

Gráfico USD/IDR por TradingView

O gráfico diário mostra que a taxa de câmbio do USD para a rupia subiu nos últimos dias. Neste período, o par moveu-se acima do importante nível de resistência em 14.838, o nível mais baixo em 2 de fevereiro.

O par saltou acima da média móvel exponencial de 50 dias, enquanto o MACD se moveu acima do ponto neutro. Portanto, o par provavelmente continuará subindo à medida que os compradores visam o próximo ponto-chave de resistência em 15.200. Um movimento abaixo do suporte em 14.840 invalidará a visão otimista.

