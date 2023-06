GBP/TRY: À medida que a libra sobe para a lira, que altura ela pode atingir?

A libra para a lira turca subiu para um recorde na segunda-feira, mesmo depois que a inflação da Turquia continuou recuando. O par GBP/TRY saltou para uma alta de 26,28, elevando os ganhos acumulados no ano para mais de 16%. Ele saltou 28% nos últimos 12 meses. Da mesma forma, o par USD/TRY subiu para um recorde.

A inflação turca caiu

A lira turca tem estado em forte tendência de baixa nos últimos meses, uma vez que as preocupações com a economia continuaram. O maior problema entre os investidores é que o governo do presidente Erdogan levará o país a uma profunda turbulência.

Erdogan é diferente da maioria dos presidentes por causa de seu forte controle do Banco Central da República da Turquia (CBRT). Em vez de deixar o banco operar de forma independente, o presidente dita suas medidas defendendo taxas de juros baixas, mesmo quando a inflação continua acentuadamente alta.

Erdogan fez algumas mudanças recentemente. Por exemplo, ele nomeou um respeitado economista como ministro da Fazenda, sinalizando que seu novo governo estava considerando mudanças. No entanto, analistas alertam que os reformadores do passado enfrentaram um presidente que acredita fortemente em taxas de juros baixas.

A maior notícia forex GBP/TRY na segunda-feira foram os últimos números da inflação turca, que refletiam as recentes ofertas de Erdogan. De acordo com a agência de estatísticas, o índice de preços ao consumidor (IPC) caiu para 39,58% em maio, ante os 43,68% anteriores. Em uma base MoM, o CPI caiu para 0,04%. O índice de preços ao produtor caiu para 40,76% em relação à alta do ano passado de 52,11%.

Ainda assim, embora a inflação da Turquia tenha caído nos últimos meses consecutivos, ela continua muito mais alta do que a da maioria dos países. Também pode permanecer acentuadamente mais alto se o CBRT não aumentar as taxas de juros nas próximas reuniões.

Análise técnica GBP/TRY

Gráfico GBP/TRY por TradingView

A taxa de câmbio GBP/TRY está em alta implacável há meses. Durante este rali, a dupla cruzou vários marcos. Mais recentemente, moveu-se acima do nível psicológico de 25. O par também permaneceu confortavelmente acima das médias móveis de 50 e 100 dias.

Por causa da implacável corrida de touros, o par tornou-se extremamente sobrecomprado, já que o Índice de Força Relativa (RSI) subiu acima do nível de sobrecompra. Portanto, usando os princípios de acompanhamento de tendências, o par provavelmente continuará subindo.

A única mudança que pode levar a uma reversão é se Erdogan promover um CBRT independente e abrir a economia para estrangeiros. No passado, os estrangeiros na Turquia temiam as regras de fuga de capitais destinadas a estabilizar a moeda. Como resultado, os investimentos estrangeiros diretos e as reservas estrangeiras caíram. As reservas estrangeiras estão em cerca de US$ 58 bilhões.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA