Hack de fim de semana faz com que usuários da Atomic Wallet percam US$ 35 milhões | o que sabemos até agora

Os usuários da Atomic Wallet perderam mais de US$ 35 milhões em criptoativos em um hack que começou em 2 de junho. De acordo com um tweet publicado pela empresa na madrugada de segunda-feira, pelo menos 1% dos usuários mensais foram afetados até agora.

At the moment less than 1% of our monthly active users have been affected/reported. Last drained transaction was confirmed over 40h ago.



Security investigation is ongoing. We report victim addresses to major exchanges & blockchain analytics to trace and block the stolen funds. — Atomic – Crypto Wallet (@AtomicWallet) June 5, 2023

Como foi o hack da Atomic Wallet?

Embora a Atomic Company tenha declarado que ampliou os esforços para rastrear e reverter os ativos criptográficos roubados, o hack causou muita confusão entre os usuários de carteiras criptográficas, visto que a carteira Atomic é uma das carteiras criptográficas mais usadas.

O hack foi relatado pela primeira vez por um pesquisador on-chain pseudônimo @ZachXBT no Twitter. O pesquisador também afirmou ter ajudado uma vítima a recuperar US$ 1 milhão, embora a recuperação ainda não tenha sido divulgada.

De acordo com o tópico do tweet de @ZachXBT, os tokens entre os fundos roubados incluem Bitcoin (BTC), Tether (USDT), BNB Coin (BNB), Polygon (MATIC) e Litecoin (LTC). De acordo com as transações divulgadas, os tokens no Tron parecem ser os mais afetados.

De acordo com o pesquisador do detetive, a maior vítima foi encontrada em Tron com 7,95 milhões de USDT roubados.

Update: A new largest victim was found on Tron with 7.95M USDT stolen,



The five biggest losses account for $17M.



My graph has now surpassed $35M in total stolen. pic.twitter.com/eqfXkm9vlL — ZachXBT (@zachxbt) June 4, 2023

A Atomic em um tweet hoje cedo afirmou que a “última transação drenada foi confirmada há mais de 40 horas”. No entanto, o espaço social está repleto de vítimas que alegam ter perdido todas as suas economias criptográficas e o impacto pode ser muito maior do que o relatado. A comunidade também criticou o Atomic por tentar atenuar o impacto real do hack.

Infelizmente, várias contas fraudulentas verificadas no Twitter se passaram pela Atomic Wallet para lucrar com a comoção e compartilharam links de phishing alegando ajudar as vítimas a recuperar fundos perdidos.

Nenhuma especificação dos ataques até agora

Além da revelação feita por @ZachXBT e dos poucos tweets da Atomic Wallet dizendo que estão investigando e analisando o hack, não há detalhes oficiais da empresa até o momento.

Os usuários do canal oficial do Telegram da Atomic Wallet afirmaram que o hack começou após uma recente atualização de software. No entanto, alguns usuários disseram que seus fundos foram esgotados, apesar de não atualizarem para a atualização de software mais recente.

No entanto, as vítimas foram solicitadas a enviar informações em um formulário do Google Docs que a Atomic Wallet usará em suas investigações em andamento.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA