Hedge fund pro: os índices Nikkei 225 e Topix têm mais vantagens

A alta do índice Nikkei 225 continuou na segunda-feira, com os investidores continuando comprando ações do país. Ele disparou para ¥ 32.072, o nível mais alto desde 1990. Ao todo, o índice saltou mais de 21% este ano, superando os índices S&P 500, DAX e CAC 40. O índice Topix também saltou para uma alta de várias décadas de ¥ 2.210.

O profissional de fundos de hedge está otimista com as ações japonesas

O índice Nikkei 225 está em forte alta, com os investidores estrangeiros continuando a comprar as ações. A maior parte desse rali aconteceu após a recente viagem de Warren Buffett, um dos investidores mais respeitados do mundo. Ele continuou adicionando posições nas maiores tradings do país.

Agora, alguns analistas acreditam que as ações japonesas têm mais espaço para correr, citando suas avaliações baratas em comparação com seus pares.

Um desses analistas é Seth Fischer, fundador e CIO da Oasis Management. Oasis é um fundo de hedge com sede em Hong Kong que investe em todo o mundo. Seu foco principal são as ações asiáticas.

Em entrevista à Bloomberg, ele argumentou que as ações japonesas tiveram mais valorização, apesar da forte recuperação neste ano. Ele citou o fato de que muitas empresas japonesas eram altamente lucrativas, tinham múltiplos de avaliação mais baratos e estavam devolvendo dinheiro aos investidores por meio de recompras e dividendos.

Além disso, Fischer observou que as ações japonesas no Nikkei 225 e no Topix estavam recebendo ventos favoráveis de uma combinação de investidores domésticos e estrangeiros. Os estrangeiros compraram ações japonesas por nove semanas seguidas, o que é positivo.

https://www.youtube.com/watch?v=lh9_yhQ_bsE

A maioria das empresas do índice Nikkei 225 está em tendência de alta este ano. Os melhores desempenhos no índice são Advantest, Kobe Steel, Dainippon Screen e Toppan Printing. Empresas conhecidas como Mitsubishi Electric, Panasonic, Mitsubishi Corp e Marubeni se recuperaram este ano.

Previsão do índice Nikkei 225

O gráfico diário mostra que o índice Nikkei 225 tem estado em uma forte tendência de alta nos últimos meses. Como resultado, ele subiu acima de todas as médias móveis e do importante ponto de resistência em 30.000. Ele agora limpou o nível psicológico em ¥ 32.000.

O índice Nikkei 225 mudou para o nível de sobrecompra. Portanto, há uma probabilidade de que esse impulso continue, com o próximo nível a ser observado em ¥ 32.250.

Se isso acontecer, o índice Topix também continuará subindo. O Topix saltou para uma alta de várias décadas de ¥ 2.213 e pode saltar para ¥ 2.500.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA