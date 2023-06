Previsão de preço da prata mais nublada em meio a dúvidas sobre taxa de juros, relação ouro/prata permanece alta

A prata, também conhecida como a prima mais jovem, chamativa e volátil do ouro, sempre foi um indicador interessante do sentimento do mercado.

O segundo metal precioso favorito do mundo recuou 10% no último mês, afetado tanto por movimentos em torno da expectativa de taxas de juros futuras quanto pelo que parece ser finalmente uma resolução positiva para as negociações do teto da dívida dos EUA.

Olhando para trás em um período de tempo mais longo, a prata tem sido uma má escolha para os investidores, gerando um retorno ligeiramente negativo nos últimos três anos. De fato, além de um salto no segundo trimestre de 2020, a prata está lutando há mais de uma década. Esse período de tempo único marcou o lançamento de pacotes de estímulo pelos governos em resposta ao surgimento da pandemia de COVID-19, dando impulso para que a prata saltasse para cima.

Qual foi o desempenho da prata em comparação com o ouro?

É difícil falar de prata sem olhar para o ouro. A luta da prata a partir de 2011 também coincidiu com o aumento da relação ouro/prata, destacando o desempenho superior do ouro. O ouro continua a subir perto das máximas de todos os tempos, enquanto a prata está sendo negociada mais de 50% abaixo do nível de US$ 48 que esteve perto de atingir em 2011.

Voltando ainda mais, o declínio da prata em comparação com seu primo mais brilhante é claro. A proporção ouro/prata era de 30 em 2011, o que significa que trinta onças de prata podiam comprar uma onça de ouro. Hoje, está em 82, embora tenha caído de um máximo de 114 em abril de 2020 (você pode notar, março e abril de 2020 geraram muitas leituras financeiras malucas, foi quando o mundo de repente percebeu que essa coisa chamada COVID era um pouco mais impactante do que se pensava originalmente).

Por que alguém compraria prata em vez de ouro?

Isso nos leva à questão. Se a prata teve desempenho inferior ao ouro por tanto tempo, por que alguém investiria nela? Escrevi um artigo sobre esse mesmo enigma em janeiro, então não vou revisá-lo em detalhes aqui, mas vou resumir rapidamente os pontos principais.

A primeira coisa a notar é que, apesar do baixo desempenho da prata, esses dois metais têm uma correlação razoavelmente estreita e tendem a negociar em direções semelhantes. Acontece que o ouro subiu mais nos bons tempos e resistiu aos retrocessos com mais sucesso nos maus momentos. Esta é uma teoria que os touros de prata seguem: a proporção ouro/prata tem aumentado nos últimos anos e inevitavelmente cairá no futuro.

A outra é a volatilidade. A prata é muito mais volátil do que o ouro e, portanto, tem o potencial de movimentos mais nítidos em qualquer direção. O ouro é notoriamente estável e, especialmente em um horizonte de curto prazo, sua gama de resultados é mais restrita do que quase qualquer outro ativo convencional. A volatilidade da prata dá aos investidores uma chance maior de obter um ganho de curto prazo mais substancial do que seria oferecido pelo ouro.

O outro fator que vale a pena mencionar é que a prata tem mais casos de uso industrial. Quase metade da demanda de prata é derivada deste utilitário – manufatura, eletrônicos, automóveis, painéis solares e assim por diante. Pelo contrário, os usos industriais do ouro são mínimos. Portanto, a prata é mais afetada por mudanças na demanda do estado da economia subjacente. Enquanto as teses de reserva de valor e não correlacionadas se destacam em tempos de recessão, a demanda industrial também cai e reduz a demanda por prata.

O que vem a seguir para a prata?

Então, o que vem a seguir para a prata? Como muitos ativos financeiros, o metal está atualmente em um ponto curioso. Isso ocorre porque os aumentos das taxas de juros do Federal Reserve finalmente parecem estar na reta final. As taxas subiram de quase zero para o norte de 5% nos últimos 15 meses.

Esses aumentos de taxas são projetados para reduzir a inflação em espiral. Portanto, eles atacam o cerne do que sempre foi um dos fatores de preços mais significativos para metais preciosos. Tradicionalmente, prata e ouro são vistos como hedges de inflação, bem como ativos de hedge não correlacionados.

Na semana passada, compilei uma análise avaliando por que o mercado está começando a acreditar que há uma chance genuína de que as taxas de juros finalmente estejam chegando ao fim. Se isso se concretizar e as taxas forem pausadas na reunião do FOMC deste mês, seria a primeira vez em 14 reuniões que as taxas não seriam aumentadas.

Mas, embora a inflação possa ter caído de 9,9% no verão passado para 4,9% na leitura mais recente do IPC, ainda está muito longe da meta de 2%. Isso significa que o cenário é nebuloso e há analistas dos dois lados da cerca quando se trata de recomendar o que o Fed deve fazer a seguir.

Portanto, não apenas a prata e o ouro estão em um ponto de inflexão, mas todo o mercado financeiro está. E com pausa ou não nos aumentos das taxas, o efeito defasado da política monetária significa que ainda pode haver consequências significativas do rápido aperto ainda para atingir a economia. Ainda não se sabe se uma aterrissagem suave é alcançável ou uma forte recessão inevitável, mas tanto a escala quanto o ritmo dos aumentos das taxas de juros foram severos.

Não apenas uma pausa nos aumentos das taxas está na agenda, mas ao recuar nas probabilidades dos futuros do Fed, o mercado está começando a pensar que os cortes nas taxas também estão se tornando uma possibilidade mais tangível. Isso tem o potencial de reverter a narrativa em torno da queda da inflação e pode fornecer um ímpeto renovado para o ouro e a prata daqui para frente.

Mas, novamente, a incerteza permanece alta e é difícil prever o que acontecerá a seguir. Uma coisa é certa, no entanto: os investidores de prata foram deixados para trás pelos bugs do ouro na última década e estão ainda mais atrás da bola oito quando comparados a outras classes de ativos, como ações e imóveis.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA