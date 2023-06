Todos os olhos voltados para a decisão do Banco do Canadá e o que uma “segurança hawkish” pode sugerir

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A próxima semana é complicada para os envolvidos nos mercados financeiros. O posicionamento é crucial porque é a semana que antecede as decisões da Reserva Federal e do Banco Central Europeu.

Portanto, o nome do jogo desta semana é procurar pistas. E para encontrá-los.

Uma pista pode surgir já na quarta-feira. O Banco do Canadá deve anunciar sua política monetária, e o mercado espera que ele deixe a taxa básica de juros em 4,5% na próxima semana.

Este é um banco central que não hesita em surpreender os mercados com suas decisões. Para a decisão desta semana, há 25% de chance de alta, mas as implicações do que o banco central fizer vão além das fronteiras do Canadá.

As taxas de inflação dos EUA e do Canadá estão fortemente correlacionadas

Uma rápida olhada nas taxas históricas de inflação no Canadá e nos Estados Unidos revela que os dois estão fortemente correlacionados. Portanto, dado o seu mandato de estabilidade de preços, as políticas dos dois bancos centrais também devem ser correlacionadas.

Afinal, foi isso que o Banco do Canadá fez com a taxa básica de juros diante do aumento da inflação. O Fed fez o mesmo.

Só agora, rumores no mercado sugerem que o Fed pode “pular” um aumento de juros em junho. Com certeza, o tempo dirá, mas até lá, o Banco do Canadá pode oferecer algumas dicas aos traders.

O banco central tem todos os motivos para subir. Por exemplo, os dados do PIB e do trabalho permanecem robustos. Além disso, a inflação está bem acima do nível que deveria estar.

Portanto, uma espera pode ser considerada hawkish se condicionada por níveis futuros de taxas de inflação. Pode sugerir que o Fed pode fazer o mesmo uma semana depois.

Uma espera hawkish está sugerindo um “pular” de junho do Fed?

A terminologia dos bancos centrais costuma ser difícil de interpretar. Se o Banco do Canadá não aumentar, o mercado acreditará que o Fed fará o mesmo.

Mas o truque é como comunicar aos mercados que, como banco central, você continua agressivo, apesar de manter a taxa de juros estável.

Pode ser muito cedo para dizer o que o Fed fará na próxima semana, mas o Banco do Canadá certamente oferecerá algumas pistas. Uma “segurança hawkish” na quarta-feira sugere um “pular” do Fed uma semana depois, e isso, por sua vez, moverá os mercados financeiros.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA