Previsão de preço do cobre: técnicos apontam para colapso de 16%

O preço do cobre subiu esta semana, com os investidores comemorando uma potencial recuperação da demanda chinesa. Ele saltou para uma alta de US$ 3,70, acima da baixa desta semana de US$ 3,56. O cobre permanece nitidamente abaixo de seu nível mais alto em 2022. Ele caiu mais de 25% em relação ao nível mais alto em 2022.

Estímulo imobiliário na China

O cobre, muitas vezes visto como um barômetro da economia global, tem oscilado de lado nos últimos dias. Como escrevi nesteartigo , Pequim está considerando oferecer mais estímulos para o setor imobiliário. Algumas das novas medidas incluem a redução dos adiantamentos em algumas cidades e a alteração de algumas das comissões.

O governo espera reanimar o setor, que é o mais importante da economia. Estima-se que o setor imobiliário e sua cadeia de valor respondam por mais de dois terços da economia. Ainda assim, não está claro se as novas medidas serão eficazes.

A China é um país importante para o mercado de cobre, pois é o maior consumidor do metal. Analistas acreditam que a demanda do país será de cerca de 16,13 milhões de toneladas neste ano.

A demanda de cobre tem estado sob pressão este ano, conforme evidenciado pelos números recentes do PMI de manufatura. Dados publicados na semana passada mostraram que o PMI industrial do país caiu para 48,8 em maio, sinalizando que a produção industrial está caindo. Esses números sinalizam que o país enfrenta uma recuperação em forma de K, onde os setores manufatureiro e de serviços divergem.

Ainda assim, no longo prazo, há uma probabilidade de que os preços se recuperem nos próximos meses, já que a oferta continua apertada. O mundo está passando por uma escassez de oferta que pode durar vários anos. A demanda também deve se recuperar, ajudada pela indústria de veículos elétricos.

Previsão do preço do cobre

O cobre tem estado em tendência de baixa nas últimas semanas, depois de atingir o pico de US$ 4,36 em 18 de janeiro. As médias móveis de 25 e 50 dias fizeram um padrão de cruzamento de baixa. Além disso, o cobre formou o que parece ser um padrão de cruzamento de baixa, enquanto o Awesome Oscillator ainda está abaixo do ponto neutro.

Portanto, há uma probabilidade de que o cobre tenha uma quebra, já que os vendedores visam o próximo suporte chave em US$ 3,2450, ~ 14% abaixo do nível atual. Uma movimentação acima do ponto-chave de resistência em US$ 3,87 invalidará a visão pessimista.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA