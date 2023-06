Para os investidores de criptomoedas, 2023 teve um pouco de tudo – um desempenho explosivo do mercado após o caos do ano passado, marcado por um sentimento negativo catalisado por ventos contrários regulatórios. Também houve uma série de projetos interessantes e revolucionários que procuram entrar no ar, alguns dos quais tiveram um interesse crescente em suas pré-vendas de tokens.

Dois desses projetos inovadores são DeeLance e Chancer. Aqui, vemos por que este último pode ser o novo token criptográfico a ser observado em 2023.

O que é Chancer?

Chancer é um novo projeto de criptomoeda definido para revolucionar não apenas a indústria de apostas, mas também o setor mais amplo de lazer e entretenimento por meio de um modelo único e inovador.

Como o destino de todos os mercados preditivos sociais, o Chancer está prestes a se tornar um player muito importante no espaço do jogo. O poder do ecossistema será o CHANCER, um token de utilidade necessário para configurar os mercados de previsão e pagamentos.

CHANCER também oferece aos detentores a oportunidade de ganhar mais ao se tornarem validadores de rede, por meio de uma iniciativa Share2Earn e via staking. Em termos de tokennomics, haverá 1,5 bilhão de tokens CHANCER, com 65% disponíveis na pré-venda do Chancer, programada para começar em 13 de junho de 2023.

Como o Chancer funciona?

Ao contrário das casas de apostas tradicionais e de outros mercados preditivos, o Chancer oferece aos usuários a chance de configurar e personalizar seus próprios mercados de apostas P2P. Construída em blockchain e beneficiando-se da segurança e transparência que oferece, a plataforma oferece aos usuários a chance de realizar o objetivo “Your Game, Your Rules, Your Odds”.

Chancer, portanto, remove o recurso centralizado de ser uma “casa”, o que significa que qualquer um pode receber um evento de previsão, definir as probabilidades e depois enfrentar outras pessoas na aposta.

Com a plataforma, os usuários não apenas têm a oportunidade de escolher um evento de apostas e configurar um mercado P2P personalizado, mas também aproveitar a capacidade de contratos inteligentes para permitir que amigos e outros usuários participem. Eles também podem participar de apostas maiores em todo o ecossistema.

O token CHANCER será lançado na blockchain Binance Smart Chain (BEP20). Se você tem interesse em saber mais sobre o token, pode visitar o site do projeto ou assistir a este vídeo explicativo. Você também pode ler o whitepaper deles.

Previsão de preço do CHANCER

Conforme observado, a pré-venda do Chancer provavelmente será uma grande oportunidade para quem deseja comprar o token a preços mais baixos. Por $ 0,021 no estágio final de pré-venda, o CHANCER pode explodir quando for lançado em um DEX líder e nos principais CEXs no terceiro trimestre de 2023.

De acordo com a equipe do Chancer, o roteiro também inclui o lançamento da plataforma BETA durante o trimestre e o lançamento da rede principal e desenvolvimento adicional no final do ano ou no início de 2024. O preço do CHANCER pode disparar a partir daqui, com metas de curto prazo de US$ 0,5 e US$ 1.

Aqueles que comprarem CHANCER agora podem registrar maiores ganhos teóricos nos próximos meses, e um impulso de alta no mercado poderia elevar ainda mais o valor do token na segunda metade de 2024.

O que é DeeLance?

DeeLance é uma plataforma de contratação descentralizada que visa conectar freelancers do mundo com empregadores de todo o globo. Ao contrário de plataformas como Upwork e Freelancer, DeeLance usa blockchain para oferecer aos usuários acesso a maior transparência, segurança e custos baixos para clientes e fornecedores de talentos.

DLANCE é o token de utilidade nativo da plataforma DeeLance e será a chave para facilitar as transações em seu mercado NFT e metaverso. O token está atualmente em pré-venda, com 30% da oferta total de 1 bilhão de DLANCE disponível para os primeiros investidores.

Previsão de preço do DeeLance

Como Chancer, DeeLance planeja a listagem em um DEX e nas principais plataformas CEX quando a pré-venda terminar. Atualmente, o token é vendido a US$ 0,038 depois de saltar 15% de US$ 0,033 e deve subir para US$ 0,043 no próximo estágio de pré-venda.

Dado o interesse na plataforma de freelancer Web3 e seu token nativo, os investidores provavelmente verão uma valorização significativa do valor de seus ativos quando o projeto for lançado no terceiro trimestre a um preço de listagem de US$ 0,055. A partir daqui, os ganhos de 60% ou mais nos níveis atuais podem incluir uma corrida de alta para os preços altamente desejados acima de US$ 0,1.

O que torna CHANCER um investimento melhor hoje?

DeeLance é uma nova plataforma freelancer baseada em blockchain que busca ofuscar jogadores centralizados como Upwork e Freelancer. A Chancer, por outro lado, oferece a primeira plataforma de mercado peer-to-peer (P2P) do mundo na indústria de jogos de azar.

Embora ambos os projetos pareçam preparados para redefinir os respectivos setores, o espaço dos mercados preditivos sociais está praticamente ansiando por sua primeira plataforma de apostas P2P. Isso significa que Chancer é aquele divisor de águas e as perspectivas de mercado para seu CHANCER sugerem que grandes baleias não perderão tempo tentando devorar rapidamente o suprimento que atinge o mercado secundário.

Considerando o cenário acima, a pré-venda permite que os compradores de varejo comprem CHANCER com o que poderia ser um grande desconto para os primeiros investidores. Interessado em Chancer? Saiba mais aqui.

