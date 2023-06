USD/ZAR: estrela cadente aponta para um breve adiamento do rand

A taxa de câmbio USD/ZAR está perto de seu recorde histórico, uma vez que as preocupações com a economia sul-africana continuam. O par de USD para rand sul-africano atingiu um pico recorde de 20, o que significa que saltou mais de 44% desde o nível mais baixo em maio de 2021.

Apagões de energia na Coreia do Sul

As moedas dos mercados emergentes caíram para uma baixa recorde. Uma das maiores notícias forex na quarta-feira foi que a lira turca caiu para uma baixa recorde de 23 em relação ao dólar americano. Da mesma forma, o peso argentino, a naira nigeriana e a rupia paquistanesa caíram para um nível recorde.

A principal razão pela qual o rand sul-africano despencou é o mecanismo de corte de carga em andamento no país. Em maio, a Eskom, o monopólio de energia, anunciou que esse processo de redução de carga continuará nos próximos meses.

Conversei recentemente com pessoas na África do Sul e a opinião é de que a situação é pior do que está sendo relatado. A maioria deles está passando por apagões diariamente.

O impacto de tudo isso é que as empresas da África do Sul agora estão sendo forçadas a investir enormes somas de dinheiro em energia solar e geradores de energia. Isso significa que as empresas estão gastando mais dinheiro com energia.

Ao mesmo tempo, muitas pequenas empresas sul-africanas estão encontrando dificuldades para operar com interrupções de energia na maior parte do país. Como resultado, a economia do país não vai bem e a situação pode piorar.

Dados publicados na terça-feira mostraram que a economia da África do Sul cresceu 0,4% no primeiro trimestre. Isso foi uma melhora depois que a economia contraiu 1,1% no quarto trimestre. Agora mudou para níveis pré-pandêmicos.

Análise técnica USD/ZAR

Gráfico USD/ZAR por TradingView

O gráfico semanal mostra que a taxa de câmbio de USD para ZAR está pairando em sua alta histórica de 20. Agora recuou e se moveu ligeiramente abaixo do nível de suporte principal em 19,34, o ponto mais alto em abril de 2020.

O par USD/ZAR permanece acima das máximas de 25 e 50 semanas, sinalizando que os compradores ainda estão no controle. Além disso, o par está ligeiramente abaixo do lado superior do canal ascendente mostrado em laranja. O par forex formou um padrão de estrela cadente, que geralmente é um sinal de baixa. Portanto, o par provavelmente cairá no curto prazo, já que os vendedores visam o próximo nível psicológico às 19h00. Um movimento abaixo desse nível fará com que caia para a média móvel de 25 semanas de 18,41. Mais vantagens do par o verão saltar em 21.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA