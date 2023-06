“Derrete como gelo” – Por que o futuro do peso argentino (ARS) é rápido

O peso argentino (ARS/USD) está com problemas e a situação pode piorar. Quando escrevi sobre a moeda em maio, a taxa de câmbio do dólar era de 230. Agora está em 243 e a taxa do mercado negro é muito pior. A moeda estava sendo negociada a 124 no mesmo período do ano passado, sinalizando que a moeda agora perdeu seu valor.

Nenhuma solução fácil para economizar ARS

Parece que a Argentina não aprendeu com o Zimbábue, país que imprimiu uma nota sem valor de um trilhão de dólares. Nos últimos anos, o governo do país adotou a impressão de dinheiro para sustentar o gigantesco déficit orçamentário.

Imprimir dinheiro é a pior política que um país pode implementar, pois leva a uma inflação alta. Nos Estados Unidos, o recente programa de flexibilização quantitativa (QE) desempenhou um papel em empurrar a inflação para uma alta de quatro décadas.

O banco central da Argentina tentou resgatar o peso. Em maio, o banco central elevou as taxas de juros para 97%, com a inflação subindo para 100%, uma alta em várias décadas. Um aumento da taxa destina-se a aumentar a atratividade para uma moeda local.

O desafio para a Argentina é que os aumentos de juros ocorrem em um momento em que a confiança entre investidores e residentes está caindo. Como resultado, a maioria das pessoas no país rico em commodities mudou-se para a segurança do dólar americano.

É difícil ver como o peso argentino voltará à vida, já que a confiança entre os investidores e os locais despencou. Portanto, acredito que o país agora tomará o caminho mais arriscado de abraçar moedas estrangeiras como o renminbi da China, o dólar americano ou o real brasileiro.

Argentina pode abandonar o peso

A Argentina já ativou um mecanismo de pagamento com a China que lhe permite pagar suas importações em moeda chinesa. Além disso, as conversas sobre a criação de uma moeda comum com o Brasil existem há muitos anos. Acredito que isso possa ser uma solução por enquanto já que os dois países são vizinhos. O risco é que concordar com tal acordo prejudique um pouco sua soberania, já que a Argentina sairá de um ponto de fraqueza.

A Argentina poderia considerar trocar sua moeda pelo dólar americano. Na verdade, o atual favorito nas próximas eleições sugeriu que ativaria o dólar e depois explodiria o banco central. Recentemente, ele lamentou que o peso derreta como gelo no deserto do Saara.

Há riscos significativos nisso. A mais importante é que o país precisa primeiro comprar bilhões de dólares, com dinheiro que não tem. Mais importante ainda, mudar para o dólar significa que o país precisará abrir mão de sua independência, contando com ações do Federal Reserve.

O resultado final é que o peso argentino está despencando e não há uma boa solução à frente. A mudança para o dólar, como a Argentina fez em 1991, teve um divórcio conturbado em 2002, levando a uma queda de 75%.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA