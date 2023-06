Eis por que o rali notável do índice CAC 40 desapareceu

O índice CAC 40 perdeu força nas últimas semanas, com o rali experimentado no início deste ano. Depois de atingir o pico de € 7.588 em maio, o índice recuou mais de 5%, para € 7.250. A maioria das ações de grupos de luxo que lideraram esse rali também recuaram.

China recuperação econômica

O índice CAC 40 saltou para um recorde este ano, com o salto das ações de bens de luxo como LVMH e Hermes. Essas empresas confirmaram que estavam indo bem ao publicar fortes números de resultados trimestrais.

A maior parte desse crescimento veio da China, onde essas empresas investiram maciçamente na última década. Agora, no entanto, há preocupações de que a recuperação econômica chinesa tenha parado. Conforme escrevi aqui , os dados publicados na quarta-feira mostraram que as exportações e importações do país caíram em maio. Como resultado, o superávit comercial da China caiu para o nível mais baixo em meses.

Outros números econômicos da China foram um pouco fracos. Por exemplo, o desemprego juvenil ainda é alto, enquanto as vendas no varejo estão crescendo a um ritmo mais lento do que o esperado. Como tal, há preocupações sobre se a demanda por bens de luxo irá prosperar na segunda metade do ano.

O índice CAC 40 também recuou, pois os sinais mostraram que o ímpeto visto no início deste ano na economia europeia começou a diminuir. Dados publicados na quinta-feira revelaram que a economia europeia contraiu pelo segundo trimestre consecutivo.

A economia europeia contraiu 0,1% no primeiro trimestre. Seu ganho ano a ano de 1% também foi menor do que os 1,8% do quarto trimestre. Esses números são importantes porque muitos constituintes do CAC 40 fazem muitos negócios na Europa.

A economia americana, onde operam muitas empresas CAC 40, também está desacelerando, como evidenciado pelos fracos dados de importação e exportação publicados na quarta-feira.

Previsão do índice CAC 40

O índice CAC 40 recuou nas últimas semanas. E no gráfico diário, vemos que as médias móveis exponenciais de 25 e 50 dias (EMA) fizeram um cruzamento de baixa. Mais importante ainda, o índice tem suporte ao longo da linha de tendência ascendente mostrada em azul. Ele falhou em se mover abaixo deste ponto várias vezes esta semana.

Portanto, a perspectiva das ações francesas é atualmente neutra com um viés de baixa. Uma quebra abaixo da linha de tendência ascendente sinalizará que há mais vendedores no mercado que desejam empurrá-lo para o próximo suporte em € 6.815 (mínimo de 20 de março). O cenário alternativo é onde o índice salta para a alta acumulada no ano de € 7.567.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA