Previsão de USD/JPY: previsão como economia do Japão, Nikkei 225 booms

A taxa de câmbio USD/JPY moveu-se lateralmente após os fortes números do PIB japonês. O par estava sendo negociado a 140, onde esteve nos últimos dias. Este preço está próximo do nível mais alto desde novembro de 2022. Ele saltou mais de 10% desde o ponto mais baixo deste ano.

A economia do Japão está indo bem

A economia japonesa está indo bem, pois os investidores estrangeiros continuam alocando capital para o país. Como escrevi neste artigo , os índices Nikkei 225 e Topix subiram para máximas de várias décadas.

Os dados publicados na quinta-feira confirmaram essa visão. Segundo a agência de estatísticas, a economia cresceu 0,7% no trimestre. Esse aumento foi melhor do que o salto médio de 0,4%.

A economia cresceu 2,7% na comparação anual, uma grande melhora em relação ao crescimento de 0,4% no quarto trimestre. Este número foi melhor do que o crescimento esperado de 1,6%.

Um olhar mais atento sobre os principais motores do crescimento econômico do país foram os gastos de capital das empresas, que aumentaram 1,4%. A demanda externa caiu 0,3%, enquanto os gastos do consumidor aumentaram apenas 0,5% durante o trimestre.

Esses números indicam que a economia do país está indo melhor do que o esperado. O par USD/JPY enfraqueceu porque os dados provavelmente não terão grande impacto nas ações do Banco do Japão (BoJ) quando se reunir na próxima semana.

As expectativas são de que o BoJ manterá suas taxas de juros e políticas de flexibilização quantitativa inalteradas em uma tentativa de estimular a economia.

O Federal Reserve, por outro lado, tem sido um pouco agressivo nos últimos meses e não está claro o que fará neste mês. Alguns analistas acreditam que o banco terá uma pausa agressiva, enquanto outros veem uma nova alta.

Análise técnica USD/JPY

Gráfico USD/JPY por TradingView

O par USD para JPY tem estado em uma forte tendência de alta nos últimos meses, com a continuação da fraqueza do iene japonês. Ele saltou para 141 em maio e permanece acima da média móvel de 50 dias. O par mudou a resistência chave em 137,77 para um nível de suporte. Esse preço era o lado superior do padrão de triângulo ascendente.

Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) continuou subindo e agora está se aproximando do nível de sobrecompra.

Portanto, o par provavelmente continuará subindo à medida que a divergência do Fed e do BoJ continuar. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será o 145.

