Em uma era marcada por avanços tecnológicos, não é surpresa que o mundo das apostas esteja passando por uma transformação significativa a cada dia. Plataformas como Chancer estão levando as apostas a um novo nível, aproveitando a tecnologia blockchain para descentralizar o processo de criação de mercado de previsão.

Desde 2018, quando a Suprema Corte dos EUA legalizou as apostas esportivas no país, o setor teve um crescimento tremendo. O crescimento é impulsionado pelo advento de plataformas online, aplicativos móveis e várias inovações tecnológicas, incluindo algoritmos de aprendizado de máquina, casas de apostas, blockchain e a agora crescente inteligência artificial (IA).

O mundo das apostas esportivas em constante mudança

Os dias em que os apostadores precisavam visitar lojas físicas de apostas ou casas de apostas para fazerem suas apostas já se foram. Plataformas online e aplicativos móveis agora oferecem uma conveniência e acessibilidade incomparáveis para os apostadores.

Com apenas alguns cliques em um computador ou toques em um smartphone, os apostadores agora podem acessar uma ampla variedade de opções de apostas, mercados esportivos e probabilidades, tudo isso no conforto de suas casas, escritórios ou enquanto estão em movimento.

No entanto, embora essa nova conveniência tenha democratizado as apostas esportivas ao permitir que qualquer pessoa participe da ação, ainda existem alguns desafios, pois a maioria das plataformas ou sites de apostas tradicionais é centralizada, o que significa que a seleção do jogo e as probabilidades já são determinadas pelos apostadores. O Chancer procura eliminar esse desafio usando o blockchain para descentralizar todo o processo, desde a configuração de mercados de apostas ponto a ponto (P2P) personalizados até a configuração de probabilidades.

No Chancer, os apostadores poderão configurar seus próprios mercados de apostas P2P personalizados e configurar suas próprias probabilidades por meio de uma plataforma descentralizada. O principal slogan da plataforma é “Chancer: Your Game, Your Rules, Your Odds”.

A plataforma foi projetada como uma plataforma exclusiva para amigos, que permite que os apostadores não apenas apostem com seus amigos, mas também com outras pessoas ao redor do mundo.

Os fundadores do Chancer, Adam e Paul Kelbie, queriam uma maneira divertida de poder atuar nas apostas entre eles e seus amigos, ao mesmo tempo em que convidavam outras pessoas para o desafio.

Como funcionam as apostas no Chancer

Qualquer usuário do Chancer pode configurar um mercado de apostas, confirmar suas probabilidades e fornecer uma fonte de resolução para que seja transparente como o resultado será analisado. Posteriormente, qualquer um pode participar e aceitá-los em sua aposta.

Mais importante, o usuário pode configurá-lo para permitir que apenas amigos participem de seu mercado ou permitir que qualquer pessoa no mundo participe e apoie qualquer um dos lados.

As apostas serão facilitadas na plataforma com a criptomoeda CHANCER cuja pré-venda começa em 13 de junho de 2023 às 12:00 BST.

Pré-venda do Token CHANCER e como participar

Espera-se que a pré-venda do Token CHANCER arrecade US$ 15 milhões ao longo de 12 etapas, que estão programadas para esgotar até o final do segundo trimestre de 2023.

O token CHANCER será lançado na blockchain da Binance Smart Chain, tornando-o um token BEP20. Para comprar o token durante a pré-venda, você precisará de alguns tokens BNB ou BUSD em sua carteira. Embora um CHANCER esteja custando $ 0,010 no primeiro estágio de pré-venda, as informações no site oficial do Chancer afirmam que os investidores exigirão pelo menos $ 10 a $ 15 em BNB ou BUSD para comprar $ CHANCER e cobrir as taxas de gás envolvidas.

Utilitários de token CHANCER

Você deve estar se perguntando como os detentores de tokens $CHANCER se beneficiarão com a aquisição do token. Para começar, os detentores de tokens terão a oportunidade de apostar seus tokens para participar de mercados ao vivo criados pela comunidade.

Os detentores de tokens também poderão criar seus mercados Chancer por meio do Chancer dApp ou até mesmo conectar-se ao recurso Chancer Livestream para se divertir com o mercado preditivo em tempo real.

Os vencedores também serão recompensados usando tokens CHANCER.

Os detentores do token também podem realizar o staking de seus tokens CHANCER na plataforma, obtendo assim uma renda passiva e garantindo que haja liquidez suficiente para que os usuários negociem facilmente dentro e fora das posições.