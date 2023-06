O preço das ações da Paytm se aproxima lentamente de seu ponto de criação ou quebra

O preço das ações Paytm (NSE: PAYTM) fez uma forte tendência de alta desde novembro do ano passado, com os investidores aproveitando a onda. Depois de cair para uma baixa recorde de ₹ 438 em novembro, o estoque saltou mais de 80% e está pairando no nível mais alto desde 12 de agosto.

Um negócio de 97 está indo bem

Os negócios da One 97, controladora da Paytm, estão indo bem com o aumento da demanda por soluções de pagamento. Os resultados mais recentes mostraram que a receita da empresa aumentou 61% ano a ano. Sua receita saltou para mais de ₹ 2,33 crore, pois a empresa aumentou sua monetização de pagamentos e negócios de empréstimos.

Mais importante ainda, a empresa tornou-se lucrativa do ponto de vista do EBITDA. Os usuários de transações mensais (MTU) da empresa aumentaram 27%, enquanto as assinaturas de comerciantes aumentaram 134%. O Valor Bruto da Mercadoria (GMV) no trimestre saltou para ₹ 2,6 lakh crore, o que equivale a mais de US$ 32 bilhões.

O valor dos créditos distribuídos na plataforma aumentou 253%. Com as taxas de juros no nível mais alto em anos, há uma probabilidade de que sua carteira de empréstimos seja mais lucrativa.

Acredito que a Paytm tem uma grande oportunidade pela frente, mesmo com o aumento do nível de concorrência. Alguns dos maiores concorrentes da empresa são GooglePay, PhonePe e MobiKwik. Mais importante ainda, a empresa mudou seu foco do crescimento para a lucratividade. Analistas veem a empresa se tornando mais lucrativa este ano.

Previsão de preço de ação da Paytm

Em meu último artigo sobre a One 97, observei que a ação tinha mais vantagens. Na época, a ação estava sendo negociada a $$ 650, o que significa que a previsão estava correta. As ações saltaram acima do importante nível de resistência em ₹ 736, o ponto mais alto em 9 de fevereiro e 11 de maio deste ano.

A ação saltou acima das médias móveis exponenciais de 25 e 50 dias (EMA). Mais importante ainda, está se aproximando do nível de resistência crucial em ₹ 842, o ponto mais alto em 8 de agosto.

Agora formou uma cruz de ouro, onde as EMAs de 50 e 200 dias fazem um cruzamento de alta. Portanto, a perspectiva da ação neste estágio é neutra até que ela se mova acima do ponto de resistência chave em ₹842. Um movimento acima deste nível fará com que salte para o próximo nível de resistência em ₹ 1000. Por outro lado, uma queda abaixo do próximo suporte chave em ₹ 650 invalidará a visão otimista.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA