Previsão de USD/MXN: peso mexicano está disparando em todos os cilindros

O peso mexicano continuou sua recuperação implacável esta semana, com os investidores comemorando o desempenho da economia mexicana. A taxa de câmbio USD/MXN caiu para 17,37, a menor desde abril de 2016. Enquanto a maioria das moedas dos mercados emergentes está caindo, a moeda mexicana saltou 32% de seu nível mais baixo desde a pandemia.

Economia do México vai bem

A economia mexicana vai bem, com a inflação e a taxa de desemprego caindo. Dados publicados na quinta-feira mostraram que a inflação ao consumidor no México caiu para -0,22% em maio, após cair -0,02% no mês anterior. Na comparação anual, a inflação caiu de 6,25% em abril para 5,84%, o menor nível desde agosto de 2021. A inflação vem caindo a cada mês, após atingir 8,70% em 2022.

O mercado de trabalho mexicano tem se mantido muito bem, ajudado pelo aumento do nearshoring no país. Nearshoring é uma estratégia em que as empresas estão se mudando da China para o México à medida que as tensões com os Estados Unidos aumentam. Essa estratégia criou uma enorme demanda pelo peso mexicano, já que a maioria dessas empresas vem com dólares.]

Várias empresas conhecidas anunciaram planos para criar uma base no México. Por exemplo, a Tesla está construindo uma fábrica gigante no país. Outras montadoras como GM e Ford também estão expandindo suas fábricas no México.

Assim, os analistas acreditam que o Banxico, banco central do país, não precisará aumentar os juros nos próximos meses. Em maio, o banco decidiu deixar as taxas de juros inalteradas em 11,25%. Os funcionários sustentaram que será necessário manter as taxas de juros altas por um tempo.

O maior risco para o México é a desaceleração da economia americana. Isso é importante, pois o México ganha a maior parte de seu dinheiro com os EUA.

Análise técnica USD/MXN

Gráfico USD/MXN por TradingView

A taxa de câmbio de USD para MXN está em uma forte tendência de baixa após atingir o pico de 25,77 em 2020. Este ano, o par caiu abaixo do nível de suporte principal em 19,42, o nível mais baixo em 23 de maio do ano passado. Ele caiu abaixo de todas as médias móveis e do suporte em 17,42 (mínimas de julho de 2017).

O Índice de Força Relativa (RSI) está se aproximando do nível de sobrevenda. Portanto, há uma probabilidade de que o par continue caindo por um tempo, já que os vendedores visam o suporte chave às 16h00. Um movimento acima do ponto de resistência em 18,0 invalidará a visão pessimista.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA