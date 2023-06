Chancer, uma nova plataforma de apostas descentralizada que aproveita o blockchain para oferecer um novo modelo para usuários que apostam em eventos esportivos, está prestes a lançar sua tão esperada pré-venda.

O evento permite que os investidores façam movimentos iniciais para adicionar o token CHANCER às carteiras de investimento. Também permite que a equipe do projeto levante fundos para concluir o desenvolvimento da plataforma inovadora antes de lançá-la ao público.

CHANCER, a moeda nativa da plataforma de apostas, será lançada na terça-feira, 23 de junho de 2023.

O que é Chancer?

A Chancer é uma nova empresa de apostas baseada em blockchain que busca alimentar a plataforma de próxima geração para apostadores em todo o mundo. Construída na Binance Smart Chain, a plataforma usa o token CHANCER para potencializar as transações dos usuários, com qualquer pessoa capaz de criar um evento de apostas e transmiti-lo para outras pessoas.

Embora existam várias empresas de previsão e apostas baseadas em blockchain, o novo modelo P2P da Chancer oferece uma vantagem quando se trata de fornecer uma maneira para que até mesmo os eventos mais básicos se tornem globais.

Os usuários podem criar apostas e probabilidades de qualquer coisa e permitir que outros as aceitem apostando por meio de contratos inteligentes.

Os amigos podem apostar em jogos locais ou mesmo em eventos comunitários que não estão disponíveis nas plataformas tradicionais. Essa capacidade de criar um mercado preditivo a partir de uma ampla gama de eventos, seja esportes, eleições, cerimônias de premiação locais e globais e até movimentos do mercado financeiro, é o que diferencia a Chancer de outros provedores baseados em blockchain.

Para os usuários do Chancer, se um evento tiver um conjunto de resultados, os usuários podem avaliar as probabilidades e fazer com que um mercado preditivo seja ativado.

CHANCER em pré-venda – um divisor de águas para a indústria de apostas e jogos de azar?

A indústria de apostas e jogos de azar está evoluindo rapidamente, com novas tendências em torno do aumento das apostas em esportes, uso móvel e tecnologia blockchain. Este último, juntamente com o aumento da adoção de criptomoedas para pagamentos, está se tornando um grande impulso para o setor.

A pré-venda do CHANCER que vai ao ar na terça-feira, 13 de junho de 2023, está colocando o setor à beira de uma grande reinicialização da inovação. Isso não apenas traz os benefícios da segurança, transparência e descentralização da blockchain, mas também inverte o modelo tradicional. A plataforma do Chancer não será uma “casa de apostas”, mas facilitará que os usuários se tornem suas próprias “casas” e criem um modelo de apostas totalmente descentralizado.

Além do token CHANCER ser usado para fazer apostas, ele também permitirá que os usuários participem da validação da rede e da governança do Chancer. Os detentores também podem realizar o staking de tokens CHANCER para obter rendimento.

Você pode aprender mais sobre o Chancer e seus recursos exclusivos em seu whitepaper e na página de pré-venda aqui.

Qual é o preço de pré-venda de CHANCER?

O suprimento total para o Chancer será de 1,5 bilhão de tokens CHANCER, 65% dos quais estarão disponíveis durante a pré-venda. O Chancer planeja arrecadar US$ 15 milhões nas 12 etapas da pré-venda.

No primeiro estágio, os investidores terão a chance de comprar de um pool de 100 milhões de CHANCER ao preço de US$ 0,010 por token. O valor aumentará nas etapas subsequentes até $ 0,021 na rodada 12.

Os investidores que participarem da pré-venda terão a chance de obter tokens CHANCER a preços com grandes descontos. Enquanto isso, pode ser um bom investimento de longo prazo, pois aumenta a demanda pelo novo modelo P2P, que traz um sistema revolucionário para o mercado.

O que mais saber sobre o CHANCER antes do lançamento da pré-venda

O roteiro do Chancer, que você pode ver aqui, inclui a fase de pré-venda que será lançada nas próximas 24 horas, uma auditoria Certik e uma competição share2earn – tudo planejado para o segundo trimestre de 2023.

No terceiro trimestre, o CHANCER entrará em operação em exchanges, incluindo a listagem na plataforma líder DEX, Uniswap, e em pelo menos duas plataformas CEX. O lançamento do BETA também deve ser lançado no final do trimestre. No quarto trimestre de 2023, o roteiro do Chancer inclui testnet para criação de mercado, apostas virtuais e nós validadores completos.

Conforme destacado, o Chancer promete revolucionar o lazer e o entretenimento, com a indústria de apostas se preparando para um novo modelo que poderá trazer ainda mais gente para o setor. O uso da tecnologia blockchain, juntamente com o aumento da inteligência artificial, dá à plataforma a vantagem necessária para revolucionar o espaço.

Isso funcionará bem para o token CHANCER, cujo preço pode se valorizar à medida que a demanda cresce em meio a outras forças positivas do mercado.

No geral, é a oferta de um produto que as pessoas desejam e usam e em um mercado projetado para crescer muito que pode tornar o investimento em CHANCER um ótimo complemento para qualquer portfólio. Saiba mais sobre a próxima pré-venda nesta página.