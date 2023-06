DXY: análise do índice do dólar americano antes das decisões do Fed, BCE e BoJ

O índice do dólar americano (DXY) ficou estável na manhã de segunda-feira, antes de uma semana extremamente movimentada no mercado financeiro. O índice estava sendo negociado a US$ 103,60, onde ficou parado nos últimos dias. Este preço está alguns pontos abaixo da alta deste mês de US$ 104,70.

Decisões do Fed, BCE e BOJ

O índice do dólar americano é um ativo financeiro que analisa o desempenho do dólar em comparação com outras moedas importantes, como euro, libra e iene japonês. Portanto, haverá vários catalisadores importantes que movimentarão o índice DXY nesta semana.

Os EUA publicarão os últimos dados de inflação ao consumidor na terça-feira. Esses são números importantes que fazem parte do papel de duplo propósito do Fed. Analistas acreditam que a inflação do país continuou caindo em maio e ficou em 4,1%.

Se assim for, servirá de estímulo ao Federal Reserve, que iniciará sua reunião no mesmo dia. Os economistas esperam que o Fed decida deixar as taxas de juros inalteradas entre 5,0% e 5,25%. Se isso acontecer, será a primeira vez em 11 reuniões que o Fed deixará as taxas intactas.

O índice do dólar americano também reagirá à última decisão do Banco Central Europeu (BCE) marcada para quinta-feira. Ao contrário do Federal Reserve, os analistas acreditam que o BCE decidirá aumentar as taxas em mais 0,25% à medida que sua luta contra a inflação se intensifica.

As ações do BCE são importantes para o índice DXY devido ao papel crucial que o euro desempenha no índice. É responsável por mais de 50% de sua composição.

As últimas notícias forex importantes serão as próximas taxas de juros do Japão agendadas para sexta-feira. Esta será uma reunião crucial devido à forte recuperação da economia. O iene japonês é uma parte importante do índice do dólar.

Previsão do índice do dólar americano

O gráfico 4H revela que o índice atingiu o pico de $ 104,70 em 31 de maio. Desde então, ele se moveu lateralmente à medida que o momento de alta se desvanecia. Ele se moveu ligeiramente abaixo das médias móveis exponenciais de 25 e 50 dias (EMA).

O índice também formou um pequeno padrão de bandeira de baixa, que geralmente é um sinal de baixa. Da mesma forma, o MACD moveu-se abaixo do ponto neutro. Portanto, a perspectiva do índice do dólar é neutra, com o próximo nível a ser observado em US$ 103.